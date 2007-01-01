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            В наличии

            Сначала популярные
            Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Симпл , произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            3 250 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул полубарный Лофт Симпл
            Настоящее фото товара Стул Эйфория, произведённого компанией ChiedoCover-39%
            В наличии
            4 690 ₽7 590 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Эйфория
            Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-32%
            В наличииНовинка
            2 990 ₽4 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Кеми коричневый
            Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-6%
            В наличииХит
            3 590 ₽3 790 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
            Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
            В наличииХит
            3 590 ₽4 090 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
            Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, светлый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
            В наличии
            1 290 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул уличный из реек сосны, светлый
            Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-27%
            В наличииХит
            2 190 ₽2 990 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Лофт-1
            Настоящее фото товара Стул Валенсия, серый, произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            3 690 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул Валенсия, серый
            Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80 М, произведённого компанией ChiedoCover-40%
            В наличииХит
            2 430 ₽3 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Подстолье Альянс 80 М
            Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный, произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            540 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая. В наличии, произведённого компанией ChiedoCover-38%
            В наличии
            990 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая. В наличии
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - шампань, Talu Kom серо-брусничный, произведённого компанией ChiedoCover-45%
            В наличии
            990 ₽1 790 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Хит 20мм - шампань, Talu Kom серо-брусничный
            Настоящее фото товара Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, произведённого компанией ChiedoCover-37%
            В наличииНовинка
            4 190 ₽6 590 ₽
            Оптовая цена
            3.8
            Стул Марс, микрофибра цвет горчичный
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            В наличии
            1 140 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            В наличии
            1 140 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover-38%
            В наличии
            990 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон, произведённого компанией ChiedoCover-45%
            В наличии
            990 ₽1 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
            Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-22%
            В наличии
            1 290 ₽1 640 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
            Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
            Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка серая, амелия 243, произведённого компанией ChiedoCover-45%
            В наличии
            990 ₽1 790 ₽
            Оптовая цена
            4
            Стул Хит 25мм - серебро, рогожка серая, амелия 243
            Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-47%
            В наличии
            990 ₽1 840 ₽
            Оптовая цена
            4
            Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
            Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, береза, произведённого компанией ChiedoCover-11%
            В наличии
            2 590 ₽2 890 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Кьявари Белый, береза
            Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            1 890 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
            Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            4 690 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стол Лидер 3, D1500, орех, черный
            Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, белый, произведённого компанией ChiedoCover-20%
            В наличии
            2 090 ₽2 590 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стол Лидер 1, 1200x600, белый
            Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
            В наличии
            300 ₽340 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Чехол 08, спандекс коричневый
            Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
            В наличии
            410 ₽480 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Чехол 02, спандекс бирюзовый
            Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            1 290 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Чехол для стола 05, D80см, H110см
            Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Скатерть Габардин белый, 145х145 см, произведённого компанией ChiedoCover-21%
            В наличии
            430 ₽540 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Скатерть Габардин белый, 145х145 см
            Настоящее фото товара Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
            В наличии
            120 ₽140 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
            Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            120 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
            Настоящее фото товара Салфетки Габардин, 45x45см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            90 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Салфетки Габардин, 45x45см, белый
            Настоящее фото товара Чехол 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
            В наличии
            440 ₽490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Чехол 42, габардин бежевый
            Настоящее фото товара Стул Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover-5%
            В наличии
            3 990 ₽4 190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Лофт-11 Н
            Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover-15%
            В наличии
            340 ₽400 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая
            Настоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка серая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover-36%
            В наличии
            320 ₽500 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Подушка на стул кьявари, рогожка серая, 2см
            Настоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см, произведённого компанией ChiedoCover-15%
            В наличии
            400 ₽470 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см
            Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            310 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Подушка 3 см на стул Кьявари
            Настоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
            В наличииХит
            249 ₽299 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Чехол 01 белый
            Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
            В наличииХит
            249 ₽299 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Чехол 08 белый
            Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, 120х55х110, произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            10 890 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Барная стойка Парсон, черная, 120х55х110
            Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Бант 03, атлас, произведённого компанией ChiedoCover
            В наличии
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Бант 03, атлас
            Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover-19%
            В наличии
            3 090 ₽3 790 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный, произведённого компанией ChiedoCover-34%
            В наличии
            100 ₽150 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый, произведённого компанией ChiedoCover-34%
            В наличии
            100 ₽150 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый

            Почему нас выбирают?

            • Быстрая доставка

              от 2 дней, по всей России и СНГ

            • Низкие цены

              на всю продукцию, скидки и акции

            • Бесплатные образцы

              мебели и текстиля

            • Удобная оплата

              Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

            • Своё производство

              Более 90% продукции мы производим сами

            • В наличии и под заказ

              Готовая к отправке и индивидуальная продукция

            Подробнее о ChiedoCover

            Частые вопросы

            • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

              Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

              Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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