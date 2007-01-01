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            Новинки

            Сначала популярные
            Настоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            3 410 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
            Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            5 180 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
            Настоящее фото товара Стул Эйфория на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover-28%
            Новинка
            7 690 ₽10 590 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Эйфория на колесной основе
            Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            6 890 ₽
            Оптовая цена
            4
            Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
            Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover-14%
            Новинка
            8 690 ₽9 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Тюльпан на металлической основе
            Настоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            3 150 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
            Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-32%
            В наличииНовинка
            2 990 ₽4 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Кеми коричневый
            Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            6 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кресло Байрон велюр изумруд
            Настоящее фото товара Стул Мила, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover-25%
            Новинка
            4 890 ₽6 490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Мила, рогожка серая
            Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
            НовинкаХит
            6 890 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль
            Настоящее фото товара Обеденный стол Джонни, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            15 000 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Обеденный стол Джонни
            Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли-С, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            15 000 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Обеденный стол Чарли-С
            Настоящее фото товара Обеденный стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            18 000 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Обеденный стол Алекс
            Настоящее фото товара Кресло Театро, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            2 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кресло Театро
            Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            1 780 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Сахара 25мм с откидным столиком
            Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover-14%
            Новинка
            3 440 ₽3 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
            Настоящее фото товара Стул Киви Грэмми, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover-19%
            Новинка
            3 490 ₽4 290 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Киви Грэмми, кожзам синий
            Настоящее фото товара Стул барный Mars серый, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            6 890 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул барный Mars серый
            Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
            Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover-40%
            Новинка
            5 990 ₽9 890 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Кресло Камила
            Настоящее фото товара Детский игровой домик деревенский, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            10 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Детский игровой домик деревенский
            Настоящее фото товара Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, произведённого компанией ChiedoCover-37%
            В наличииНовинка
            4 190 ₽6 590 ₽
            Оптовая цена
            3.8
            Стул Марс, микрофибра цвет горчичный
            Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            Новинка
            3 590 ₽4 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Киви Диамант, коричневый
            Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover-25%
            Новинка
            3 790 ₽4 990 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Ким
            Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-19%
            Новинка
            3 240 ₽3 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
            Настоящее фото товара Игровой домик с забором и горкой, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            21 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Игровой домик с забором и горкой
            Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
            Новинка
            4 720 ₽6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Тюльпан, вельвет коричневый
            Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            14 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кресло Беннет
            Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            4 990 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Секция Театральная из 2х стульев
            Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover-42%
            Новинка
            2 590 ₽4 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Гаага красный
            Настоящее фото товара Обеденный стол Винни нераздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            16 000 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Обеденный стол Винни нераздвижной
            Настоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-26%
            Новинка
            3 490 ₽4 690 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки
            Настоящее фото товара Стул Гранд, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-22%
            Новинка
            17 990 ₽22 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Гранд, розовый вельвет
            Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Bonus, черное, произведённого компанией ChiedoCover-17%
            Новинка
            6 990 ₽8 390 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кресло офисное TopChairs Bonus, черное
            Настоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-22%
            Новинка
            2 990 ₽3 790 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Киви, велюр темно-коричневый
            Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            17 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кресло Бонни
            Настоящее фото товара Кресло Форд, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            19 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Кресло Форд
            Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            3 570 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
            Настоящее фото товара Стул Наполеон патина, с оливковой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
            Новинка
            3 390 ₽3 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Наполеон патина, с оливковой подушкой
            Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            7 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Альбан Капитоне
            Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            14 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Полукресло Дортмунд
            Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            12 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Полукресло Джеймс
            Настоящее фото товара Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            1 250 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам
            Настоящее фото товара Скамья Delano 2 seater bench, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            11 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Скамья Delano 2 seater bench
            Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover-32%
            Новинка
            6 890 ₽9 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Полукресло Шарри

            Почему нас выбирают?

            • Быстрая доставка

              от 2 дней, по всей России и СНГ

            • Низкие цены

              на всю продукцию, скидки и акции

            • Бесплатные образцы

              мебели и текстиля

            • Удобная оплата

              Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

            • Своё производство

              Более 90% продукции мы производим сами

            • В наличии и под заказ

              Готовая к отправке и индивидуальная продукция

            Подробнее о ChiedoCover

            Частые вопросы

            • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

              Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

              Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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