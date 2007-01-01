Чашки

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Настоящее фото товара Бульонная чашка Айвори, произведённого компанией ChiedoCover
330
Оптовая цена
9Хит

Бульонная чашка Айвори

Настоящее фото товара Бульонная чашка Мелодия, произведённого компанией ChiedoCover
410
Оптовая цена
12

Бульонная чашка Мелодия

Настоящее фото товара Бульонная чашка с крышкой Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
610
Оптовая цена
8

Бульонная чашка с крышкой Кунстверк

Настоящее фото товара Бульонная чашка D11.7, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
5

Бульонная чашка D11.7

Настоящее фото товара Чашка чайная Симплисити Вайт, произведённого компанией ChiedoCover
310
Оптовая цена
13Хит

Чашка чайная Симплисити Вайт

Настоящее фото товара Чашка чайная Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
15

Чашка чайная Кунстверк

Настоящее фото товара Бульонная чашка Коллаж D10, произведённого компанией ChiedoCover
160
Оптовая цена
8

Бульонная чашка Коллаж D10

Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48Настоящее фото товара Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
7

Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48

Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24Настоящее фото товара Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
7

Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24

Чайная пара 350 мл Royal Sutton 6, 24Настоящее фото товара Чайная пара 350 мл Royal Sutton 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
10

Чайная пара 350 мл Royal Sutton 6, 24

Чашка чайная 200 мл Royal Circle 6, 48Настоящее фото товара Чашка чайная 200 мл Royal Circle 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
13

Чашка чайная 200 мл Royal Circle 6, 48

Чашка чайная 300 мл Royal Circle 6, 36Настоящее фото товара Чашка чайная 300 мл Royal Circle 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
15

Чашка чайная 300 мл Royal Circle 6, 36

Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48Настоящее фото товара Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
11

Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48

Чашка голубая с сердцемНастоящее фото товара Чашка голубая с сердцем, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
11

Чашка голубая с сердцем

Чайный комплект Заяц в сугробеНастоящее фото товара Чайный комплект Заяц в сугробе, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
15

Чайный комплект Заяц в сугробе

Чайный комплект МаковыйНастоящее фото товара Чайный комплект Маковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
10

Чайный комплект Маковый

Чайный комплект ГранатНастоящее фото товара Чайный комплект Гранат, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
11

Чайный комплект Гранат

Настоящее фото товара Чашка черная gold heart, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
11

Чашка черная gold heart

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Настоящее фото товара Чашка Лама, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
6

Чашка Лама

Настоящее фото товара Чашка растительная, голубая с птичками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
14

Чашка растительная, голубая с птичками

Комплект растительный, белый макНастоящее фото товара Комплект растительный, белый мак, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
9

Комплект растительный, белый мак

Настоящее фото товара Чашка Дно морское, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
7

Чашка Дно морское

Чашка Каменный берегНастоящее фото товара Чашка Каменный берег, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
12

Чашка Каменный берег

Чайный комплект ЛавандаНастоящее фото товара Чайный комплект Лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
11

Чайный комплект Лаванда

Чашка ЭтникаНастоящее фото товара Чашка Этника, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
5

Чашка Этника

Настоящее фото товара Чайный комплект Сердце Поллока, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
7

Чайный комплект Сердце Поллока

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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