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          Для гостиниц

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          Новинки для гостиниц

          Настоящее фото товара Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          950 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр
          Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр
          Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          КПБ 1.5, бязь (отбелка)
          Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 350 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          КПБ 1.5 сп, сатин
          Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 599 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кровать без подъёмного механизма Морена
          Все

          Популярное для гостиниц

          Настоящее фото товара Тапочки флисовые, закрытые, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          40 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Тапочки флисовые, закрытые
          Настоящее фото товара Мыло в бумажном флоупаке, 13гр, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 ₽
          Оптовая цена
          5
          Мыло в бумажном флоупаке, 13гр
          Настоящее фото товара Гель для душа, саше, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Гель для душа, саше, 10 мл
          Настоящее фото товара Шампунь-кондиционер, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шампунь-кондиционер, 10 мл
          Настоящее фото товара Тапочки махровые, закрытые , произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          40 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тапочки махровые, закрытые
          Настоящее фото товара Тапочки флисовые, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          40 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Тапочки флисовые, открытые
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Chesterfield Lux двухместный синий
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Chesterfield Lux двухместный серый
          Все

          Диваны для гостиниц

          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
          Настоящее фото товара Диван-кушетка Рекамье, произведённого компанией ChiedoCover
          46 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван-кушетка Рекамье
          Настоящее фото товара Кушетка Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          58 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кушетка Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          53 185 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван 2-местный Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          75 300 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Диван Честер, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          37 800 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Честер
          Все

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          Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Прихожая лофт Нагпур
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Прихожая лофт Наилси
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Прихожая лофт Намвон
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Прихожая лофт Наплен
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Прихожая лофт Наталь
          Все

          Односпальные кровати

          Настоящее фото товара Металлическая кровать Искра со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Металлическая кровать Искра со спинкой
          Настоящее фото товара Металлическая кровать Искра с перегородкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 820 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Металлическая кровать Искра с перегородкой
          Настоящее фото товара Металлическая кровать Искра с двойной перегородкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Металлическая кровать Искра с двойной перегородкой
          Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
          32 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать лофт Танле
          Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП с матрасом, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кровать односпальная Виктория-ПП с матрасом
          Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать односпальная Сакура
          Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кровать односпальная Гарда
          Настоящее фото товара Кровать Алекса, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать Алекса
          Все

          Двуспальные кровати

          Настоящее фото товара Кровать Фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 711 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Фиеста
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Light, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать без подъёмного механизма Николь Light
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
          2 799 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кровать без подъёмного механизма Рино
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
          3 699 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать без подъёмного механизма Карелия
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          5 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
          Настоящее фото товара Кровать Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          4 624 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кровать Модерн
          Настоящее фото товара Кровать София, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 650 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кровать София
          Все

          Двухъярусные кровати

          Настоящее фото товара Двухъярусная металлическая кровать Искра, произведённого компанией ChiedoCover
          4 030 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Двухъярусная металлическая кровать Искра
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Двухярусная кровать Наманган
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Двухярусная кровать Наманган коричневый
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наровчат коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Двухярусная кровать Наровчат коричневый
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наровчат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Двухярусная кровать Наровчат бежевый
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наровчат бежевый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Двухярусная кровать Наровчат бежевый/ коричневый
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Нарткала бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          23 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Двухъярусная кровать Нарткала бежевый
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Bolero, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Двухъярусная кровать Bolero
          Все

          Детские кроватки

          Настоящее фото товара Дополнительное спальное место Baby-bed, произведённого компанией ChiedoCover
          19 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Дополнительное спальное место Baby-bed
          Настоящее фото товара Детская кроватка Нами белая, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Детская кроватка Нами белая
          Настоящее фото товара Детская кроватка Нами красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Детская кроватка Нами красное дерево
          Настоящее фото товара Детская кроватка Нами светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Детская кроватка Нами светлое дерево
          Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кроватка-домик Авеньён
          Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кроватка-домик Авеньён (без борта)
          Настоящее фото товара Кроватка Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кроватка Авеньён (без борта)
          Настоящее фото товара Кроватка Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кроватка Авеньён
          Все

          Дополнительные спальные места

          Настоящее фото товара Дополнительное спальное место Extra-bed, произведённого компанией ChiedoCover
          24 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Дополнительное спальное место Extra-bed
          Настоящее фото товара Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
          Настоящее фото товара Раскладная кровать с латексным матрасом EXB-01, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Раскладная кровать с латексным матрасом EXB-01
          Настоящее фото товара Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
          Настоящее фото товара Складная кровать EXB-07, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Складная кровать EXB-07
          Настоящее фото товара Двухспальная раскладная кровать EXB-03, произведённого компанией ChiedoCover
          13 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Двухспальная раскладная кровать EXB-03
          Настоящее фото товара Детская раскладная кровать BEB-01, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Детская раскладная кровать BEB-01
          Настоящее фото товара Раскладушка RXB-02, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Раскладушка RXB-02
          Все

          Основание для кроватей

          Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Основание для кровати Box Spring Hotel
          Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
          Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Основание для кровати Box Spring Rest
          Все

          Стойки для багажа

          Настоящее фото товара Стойка для багажа Вена, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка для багажа Вена
          Настоящее фото товара Стойка для багажа Прага дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка для багажа Прага дерево
          Настоящее фото товара Стойка для багажа Прага металл, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стойка для багажа Прага металл
          Настоящее фото товара Стойка для багажа Осло, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стойка для багажа Осло
          Настоящее фото товара Стойка для багажа Прива, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка для багажа Прива
          Все

          Полотенца

          Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 500, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          250 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полотенце для ног белое 500
          Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 500, произведённого компанией ChiedoCover
          250 ₽
          Оптовая цена
          5
          Полотенце для ног синее 500
          Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 700, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полотенце для ног белое 700
          Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 700, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полотенце для ног синее 700
          Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 30x50, произведённого компанией ChiedoCover
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полотенце махровое белое 30x50
          Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 40x70, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Полотенце махровое белое 40x70
          Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 50x90, произведённого компанией ChiedoCover
          180 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полотенце махровое белое 50x90
          Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 70x140, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          370 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полотенце махровое белое 70x140
          Все

          Косметика

          Настоящее фото товара Зубной набор, произведённого компанией ChiedoCover
          18 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Зубной набор
          Настоящее фото товара Мыло 20г в гофрэ-плиссе, произведённого компанией ChiedoCover
          14 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Мыло 20г в гофрэ-плиссе
          Настоящее фото товара Гель для душа во флаконе, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
          17 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Гель для душа во флаконе, 30 мл
          Настоящее фото товара Шампунь во флаконе, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
          17 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шампунь во флаконе, 30 мл
          Настоящее фото товара Бритвенный набор, произведённого компанией ChiedoCover
          20 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Бритвенный набор
          Настоящее фото товара Шапочка для душа , произведённого компанией ChiedoCover
          9 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шапочка для душа
          Настоящее фото товара Косметический набор , произведённого компанией ChiedoCover
          9 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Косметический набор
          Настоящее фото товара Губка для обуви, произведённого компанией ChiedoCover
          13 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Губка для обуви
          Все

          Халаты

          Настоящее фото товара Халат Махровый женский, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Халат Махровый женский, с капюшоном
          Настоящее фото товара Халат Вафельный женский, произведённого компанией ChiedoCover
          800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Халат Вафельный женский
          Настоящее фото товара Халат Махровый мужской, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Халат Махровый мужской, с капюшоном
          Настоящее фото товара Халат Вафельный мужской, произведённого компанией ChiedoCover
          900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Халат Вафельный мужской
          Все

          Сантехника

          Настоящее фото товара Унитаз Talavera SouthWest Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          89 750 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Унитаз Talavera SouthWest Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Spring Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          89 750 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Унитаз Talavera Spring Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Black and White Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          93 650 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Унитаз Talavera Black and White Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Caribe Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          93 650 ₽
          Оптовая цена
          5
          Унитаз Talavera Caribe Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Classic Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          93 650 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Унитаз Talavera Classic Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Guadalajara Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          93 650 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Унитаз Talavera Guadalajara Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Seville Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          93 650 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Унитаз Talavera Seville Mexican
          Все

          Матрасы и наматрасники

          Настоящее фото товара Матрас ватный, произведённого компанией ChiedoCover
          550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Матрас ватный
          Настоящее фото товара Матрас пенополиуретан, ультрастеп на молнии, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Матрас пенополиуретан, ультрастеп на молнии
          Настоящее фото товара Матрас беспружинный, пенополиуритан, произведённого компанией ChiedoCover
          1 365 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Матрас беспружинный, пенополиуритан
          Настоящее фото товара Матрас беспружинный, струтопласт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 850 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Матрас беспружинный, струтопласт
          Настоящее фото товара Матрас "Ролл", произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Матрас "Ролл"
          Настоящее фото товара Матрас "Степ", произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Матрас "Степ"
          Настоящее фото товара Наматрасник, Бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Наматрасник, Бамбук
          Настоящее фото товара Наматрасник влагонепроницаемый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Наматрасник влагонепроницаемый
          Все

          Подушки

          Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух в тике 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка лебяжий пух в тике 50x70
          Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух в тике 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка лебяжий пух в тике 68x68
          Настоящее фото товара Подушка бамбук в сатине 70x70 , произведённого компанией ChiedoCover
          780 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка бамбук в сатине 70x70
          Настоящее фото товара Подушка бамбук в сатине 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка бамбук в сатине 50x70
          Настоящее фото товара Подушка с овечьей шерстью в поплине 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка с овечьей шерстью в поплине 50x70
          Настоящее фото товара Подушка с овечьей шерстью в поплине 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
          630 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка с овечьей шерстью в поплине 68x68
          Настоящее фото товара Подушка холлофайбер 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
          285 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка холлофайбер 68x68
          Настоящее фото товара Подушка холлофайбер 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          230 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка холлофайбер 50x70
          Все

          Одеяла

          Настоящее фото товара Одеяло синтепон выгода 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло синтепон выгода 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло синтепон выгода 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло синтепон выгода 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          740 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          920 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок в хлопке 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 420 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло хлопок в хлопке 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок в хлопке 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 660 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Одеяло хлопок в хлопке 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 660 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 960 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 172x205
          Все

          Одеяла и подушки для детей

          Настоящее фото товара Одеяло детское Овечья шерсть Эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          539 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло детское Овечья шерсть Эко облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло детское халлофайбер классическое, произведённого компанией ChiedoCover
          869 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло детское халлофайбер классическое
          Настоящее фото товара Одеяло детское бамбуковое Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          1 736 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло детское бамбуковое Люкс
          Настоящее фото товара Одеяло детское халлофайбер облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          888 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло детское халлофайбер облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок 100% детское, произведённого компанией ChiedoCover
          698 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло хлопок 100% детское
          Настоящее фото товара Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС, произведённого компанией ChiedoCover
          1 922 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС
          Настоящее фото товара Одеяло детское овечья шерсть классическое, произведённого компанией ChiedoCover
          975 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло детское овечья шерсть классическое
          Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          698 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая
          Все

          Покрывала

          Настоящее фото товара Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное
          Настоящее фото товара Покрывало атлас-сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          780 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Покрывало атлас-сатин
          Настоящее фото товара Покрывало искусственный шелк, произведённого компанией ChiedoCover
          1 140 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Покрывало искусственный шелк
          Настоящее фото товара Покрывало атлас-сатин с юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
          1 235 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Покрывало атлас-сатин с юбкой
          Настоящее фото товара Покрывало Pink Flowers , произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Покрывало Pink Flowers
          Настоящее фото товара Покрывало PN 220-05, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Покрывало PN 220-05
          Настоящее фото товара Покрывало PN 220-07, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Покрывало PN 220-07
          Настоящее фото товара Покрывало PN 220-09, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Покрывало PN 220-09
          Все

          Тапочки для гостиниц

          Настоящее фото товара Тапочки с прозрачным верхом, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
          30 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Тапочки с прозрачным верхом, открытые
          Настоящее фото товара Тапочки махровые, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
          38 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тапочки махровые, открытые
          Настоящее фото товара Тапочки махровые Оптима Плюс, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
          60 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тапочки махровые Оптима Плюс, открытые
          Настоящее фото товара Тапочки из спанбонда, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Тапочки из спанбонда
          Настоящее фото товара Тапочки махровые Медиум Лайт, закрытые, произведённого компанией ChiedoCover
          55 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Тапочки махровые Медиум Лайт, закрытые
          Все

          Шторы

          Настоящее фото товара Шторы Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шторы Жаккард
          Настоящее фото товара Шторы Канвас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шторы Канвас
          Настоящее фото товара Шторы Велюр, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шторы Велюр
          Настоящее фото товара Шторы Лен Рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шторы Лен Рогожка
          Настоящее фото товара Шторы Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шторы Сатен
          Настоящее фото товара Шторы Софт, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шторы Софт
          Настоящее фото товара Шторы Бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Шторы Бархат
          Настоящее фото товара Шторы Блэкаут Лен, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шторы Блэкаут Лен
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          Тюль

          Настоящее фото товара Тюль Вуаль, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тюль Вуаль
          Настоящее фото товара Тюль Батист, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Тюль Батист
          Настоящее фото товара Тюль Микровуаль, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Тюль Микровуаль
          Настоящее фото товара Тюль Сетка Грек, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тюль Сетка Грек
          Настоящее фото товара Тюль Эко-Лен, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Тюль Эко-Лен
          Настоящее фото товара Тюль Сетка Итальянская, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Тюль Сетка Итальянская
          Все

          Карнизы

          Настоящее фото товара Профильный карниз, произведённого компанией ChiedoCover
          4 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Профильный карниз
          Настоящее фото товара Карниз металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          13 800 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Карниз металлический
          Настоящее фото товара Электрокарнизы, произведённого компанией ChiedoCover
          18 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Электрокарнизы
          Настоящее фото товара Карниз с декоративной планкой, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Карниз с декоративной планкой
          Все

          Комплекты постельного белья

          Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
          Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
          1 260 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
          Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
          Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
          Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          2 950 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          КПБ 2.0 сп, сатин
          Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр
          Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          2 350 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
          Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
          2 350 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          КПБ 1.5 сп, сатин страйп
          Все

          Пододеяльники

          Настоящее фото товара Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          550 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, сатин 135гр
          Настоящее фото товара Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          1 550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, сатин 135гр
          Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр
          Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 220x240 см, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          1 850 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пододеяльник Евро 220x240 см, сатин
          Все

          Наволочки

          Настоящее фото товара Наволочка 50x70 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          5
          Наволочка 50x70 125гр
          Настоящее фото товара Наволочка 60x60 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Наволочка 60x60 125гр
          Настоящее фото товара Наволочка 50x70 140гр, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          5
          Наволочка 50x70 140гр
          Настоящее фото товара Наволочка 70x70 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Наволочка 70x70 125гр
          Настоящее фото товара Наволочка 60x60 140гр, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Наволочка 60x60 140гр
          Настоящее фото товара Наволочка 70x70 140гр, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Наволочка 70x70 140гр
          Настоящее фото товара Наволочка 50x70 135гр, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          250 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Наволочка 50x70 135гр, сатин
          Настоящее фото товара Наволочка 60x60 135гр, сатин , произведённого компанией ChiedoCover
          250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Наволочка 60x60 135гр, сатин
          Все

          Простыни

          Настоящее фото товара Простыня 1.5 сп 150x215, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          350 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Простыня 1.5 сп 150x215, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Простыня 2.0 сп 180x215, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          430 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Простыня 2.0 сп 180x215, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Простыня Евро 220x240, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          510 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Простыня Евро 220x240, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр
          Настоящее фото товара Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр
          Настоящее фото товара Махровая простынь голубая, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Махровая простынь голубая
          Настоящее фото товара Махровая простынь зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Махровая простынь зеленая
          Все

          Телевизоры для гостиниц

          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2C
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2SC, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2SC
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L33T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L33T2C
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L32T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L32T2C
          Настоящее фото товара Телевизор SHIVAKI STV-32LED14, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Телевизор SHIVAKI STV-32LED14
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP40L31T2SC, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP40L31T2SC
          Настоящее фото товара Телевизор SHIVAKI STV-40LED17, произведённого компанией ChiedoCover
          21 450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Телевизор SHIVAKI STV-40LED17
          Настоящее фото товара Телевизор SHIVAKI STV-40LED14, произведённого компанией ChiedoCover
          22 650 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Телевизор SHIVAKI STV-40LED14
          Все

          Мини бары для гостиниц

          Настоящее фото товара Холодильный шкаф Gastrorag BC-42B, произведённого компанией ChiedoCover
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Холодильный шкаф Gastrorag BC-42B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Eqta BRD49, произведённого компанией ChiedoCover
          11 350 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Холодильник мини-бар Eqta BRD49
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag BCH-40BL, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Холодильник мини бар Gastrorag BCH-40BL
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар GASTRORAG BCW-40B витринного типа, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Холодильник мини бар GASTRORAG BCW-40B витринного типа
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag CBCW-35B витринного типа, произведённого компанией ChiedoCover
          13 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Холодильник мини бар Gastrorag CBCW-35B витринного типа
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Cooleq TBC-46, произведённого компанией ChiedoCover
          13 650 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Холодильник мини-бар Cooleq TBC-46
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag CBCH-35B, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Холодильник мини бар Gastrorag CBCH-35B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Eqta BRG49, произведённого компанией ChiedoCover
          14 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Холодильник мини-бар Eqta BRG49
          Все

          Сейфы для гостиниц

          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-140 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сейф Aiko T-140 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-170 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          2 930 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сейф Aiko T-170 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-200 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 670 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сейф Aiko T-200 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-230 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Сейф Aiko T-230 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-250 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сейф Aiko T-250 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-280 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сейф Aiko T-280 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko Hotel SH-23 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сейф Aiko Hotel SH-23 EL
          Настоящее фото товара Сейф BTV New-17, произведённого компанией ChiedoCover
          8 250 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сейф BTV New-17
          Все

          Чайники для гостиниц

          Настоящее фото товара Чайная станция A-K12W, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чайная станция A-K12W
          Настоящее фото товара Чайная станция W-K43, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чайная станция W-K43
          Настоящее фото товара Чайная станция G-K12B, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чайная станция G-K12B
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K61S, произведённого компанией ChiedoCover
          2 750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чайник гостиничный электрический K61S
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K61, произведённого компанией ChiedoCover
          2 450 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чайник гостиничный электрический K61
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K43, произведённого компанией ChiedoCover
          3 050 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чайник гостиничный электрический K43
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K80, произведённого компанией ChiedoCover
          3 050 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чайник гостиничный электрический K80
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K02, произведённого компанией ChiedoCover
          2 050 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чайник гостиничный электрический K02
          Все

          Электронные замки для гостиниц

          Настоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW823-K, произведённого компанией ChiedoCover
          18 950 ₽
          Оптовая цена
          5
          Электронный замок Bonwin BW823-K
          Настоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW803-T6, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 850 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Электронный замок Bonwin BW803-T6
          Настоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW803-T , произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 550 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Электронный замок Bonwin BW803-T
          Настоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW803-Q , произведённого компанией ChiedoCover
          15 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Электронный замок Bonwin BW803-Q
          Настоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW803-G, произведённого компанией ChiedoCover
          19 350 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Электронный замок Bonwin BW803-G
          Настоящее фото товара Карман энергосберегающий Bonwin BW903I, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Карман энергосберегающий Bonwin BW903I
          Настоящее фото товара Карман энергосберегающий Bonwin BW900, произведённого компанией ChiedoCover
          2 550 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Карман энергосберегающий Bonwin BW900
          Все

          Фены для гостиниц

          Настоящее фото товара Фен Valera Hotello BLDC, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Фен Valera Hotello BLDC
          Настоящее фото товара Фен Valera Hotello Super AC, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Фен Valera Hotello Super AC
          Настоящее фото товара Фен Valera Hotello Super AC Shaver, произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Фен Valera Hotello Super AC Shaver
          Настоящее фото товара Фен Valera Swiss Metal Master 2000 Push, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Фен Valera Swiss Metal Master 2000 Push
          Настоящее фото товара Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 Push, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 Push
          Настоящее фото товара Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 IONIC TF, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 IONIC TF
          Настоящее фото товара Фен Valera Premium Super 1600, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Фен Valera Premium Super 1600
          Настоящее фото товара Фен Valera Premium Super 1200, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Фен Valera Premium Super 1200
          Все

          Будильники и док-станции для гостиниц

          Настоящее фото товара Часы-будильник HC-1, с функией зарядки, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Часы-будильник HC-1, с функией зарядки
          Настоящее фото товара Часы-будильник HC-1 Pro, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Часы-будильник HC-1 Pro
          Настоящее фото товара Часы-будильник HM-9, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Часы-будильник HM-9
          Настоящее фото товара Часы-будильник S1-BT, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Часы-будильник S1-BT
          Настоящее фото товара Часы-будильник HC-12, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Часы-будильник HC-12
          Настоящее фото товара Док-станция S1-Pro, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Док-станция S1-Pro
          Настоящее фото товара Док-станция HC-12 Pro, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Док-станция HC-12 Pro
          Настоящее фото товара Часы-будильник S1-Qi, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Часы-будильник S1-Qi
          Все

          Гостиничные телефоны

          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Escene HS118-PNB, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Телефон для гостиницы Escene HS118-PNB
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Fanvil H1, произведённого компанией ChiedoCover
          4 180 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телефон для гостиницы Fanvil H1
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Fanvil H2, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Телефон для гостиницы Fanvil H2
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Fanvil H3, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телефон для гостиницы Fanvil H3
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Fanvil H5, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Телефон для гостиницы Fanvil H5
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Escene WS118-PBV4, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телефон для гостиницы Escene WS118-PBV4
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Escene HS118-PNW, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Телефон для гостиницы Escene HS118-PNW
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы IPmatika PH656NW, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Телефон для гостиницы IPmatika PH656NW
          Все

          Гладильные центры для гостиниц

          Настоящее фото товара Утюг гостиничный EASTON HD-04, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Утюг гостиничный EASTON HD-04
          Настоящее фото товара Подставка-крепление под утюг GISMO, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подставка-крепление под утюг GISMO
          Настоящее фото товара Гладильная доска GISMO черная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Гладильная доска GISMO черная
          Настоящее фото товара Гладильная доска GISMO серая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Гладильная доска GISMO серая
          Настоящее фото товара Гладильный центр GISMO, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Гладильный центр GISMO

          Для гостиниц — выполненные заказы

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          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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