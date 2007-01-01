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Кожаные стулья

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 040 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Bridell Kilim
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
2 040 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 640 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 940 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
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Легкие стулья

Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лили Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
НовинкаХит
3 990 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
НовинкаХит
3 990 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
3 990 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
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Конференц-стулья

Настоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 570 ₽
Оптовая цена
4.5
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
1 840 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииНовинкаХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 220 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 25мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 440 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самба черный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 120 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 220 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
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Стулья для посетителей

Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 040 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Черный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Все

Фуршетные столы

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 4
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 6
Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 9
Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 10
Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лидер 11
Все

Универсальные чехлы на мебель

Настоящее фото товара Чехол 87 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
3.7
Чехол 87 Premium двусторонний
Настоящее фото товара Чехол 22, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
1 350 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 22, журавинка
Настоящее фото товара Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Настоящее фото товара Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Настоящее фото товара Чехол 39 универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол 39 универсальный
Настоящее фото товара Чехол 42, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 42
Настоящее фото товара Чехол 16, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол 16
Настоящее фото товара Чехол 11, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
840 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 11, журавинка
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Стрейч чехлы

Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
300 ₽340 ₽
Оптовая цена
4.7
Чехол 08, спандекс коричневый
Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииНовинкаХит
269 ₽299 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 08 белый
Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
1 220 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол для стола 03
Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол для стола 05
Настоящее фото товара Чехол 06, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
5
Чехол 06
Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
1 670 ₽
Оптовая цена
5
Чехол для стола 04
Настоящее фото товара Чехол для стола 09, произведённого компанией ChiedoCover
770 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол для стола 09
Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
1 200 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол для стола 10
Все

Накидки на стулья

Настоящее фото товара Чехол 54, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
1 130 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 54, журавинка
Настоящее фото товара Чехол IKEA, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
880 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол IKEA, журавинка
Настоящее фото товара Чехол 12, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
5
Чехол 12
Настоящее фото товара Чехол 21, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол 21
Настоящее фото товара Чехол 26, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
970 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 26, журавинка
Настоящее фото товара Чехол 29, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
980 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 29, журавинка
Настоящее фото товара Чехол 28, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 28
Настоящее фото товара Чехол 57, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол 57
Все

Стулья со спинкой

Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Оскар вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Настоящее фото товара Стул Венера, микрофибра цвет стальной , произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, микрофибра цвет стальной
Настоящее фото товара Стул Амара, ткань, холодный серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Амара, ткань, холодный серый
Настоящее фото товара Стул Амара, ткань, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Амара, ткань, темно-серый
Настоящее фото товара Стул Тео, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Тео
Настоящее фото товара Стул Сиэтл, произведённого компанией ChiedoCover
4 750 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Сиэтл
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Все

Декор стульев

Настоящее фото товара Чехол 83 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover-11%
1 970 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 83 Premium двусторонний
Настоящее фото товара Чехол 71 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол 71 Premium
Настоящее фото товара Бант 02, произведённого компанией ChiedoCover
210 ₽
Оптовая цена
4.4
Бант 02
Настоящее фото товара Бант 03, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Бант 03
Настоящее фото товара Бант 04, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
4.3
Бант 04
Настоящее фото товара Бант 05, произведённого компанией ChiedoCover
160 ₽
Оптовая цена
4.2
Бант 05
Настоящее фото товара Бант 09, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.7
Бант 09
Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.5
Бант 10

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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