Электрокамины

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Настоящее фото товара Электрокамин Лондон BL стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
8

Электрокамин Лондон BL стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Лондон BL широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
12

Электрокамин Лондон BL широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Оливия WT стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
6

Электрокамин Оливия WT стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Оливия WT широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
7

Электрокамин Оливия WT широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
13

Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Венеция LUX широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
10

Электрокамин Венеция LUX широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от35 490
5

Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Брукс LUX широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
15

Электрокамин Брукс LUX широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Харис стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
15

Электрокамин Харис стандартный очаг

Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Электрокамин Харис широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
6

Электрокамин Харис широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Элтон LUX , произведённого компанией ChiedoCover
от33 690
8

Электрокамин Элтон LUX

Настоящее фото товара Электрокамин Вилс стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
13

Электрокамин Вилс стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Вилс широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
14

Электрокамин Вилс широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Монако стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
9

Электрокамин Монако стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Монако широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
15

Электрокамин Монако широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Лион стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
15

Электрокамин Лион стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Лион широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
8

Электрокамин Лион широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Dublin стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
15

Электрокамин Dublin стандартный очаг

Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Электрокамин Dublin широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
15

Электрокамин Dublin широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Моника LUX стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от34 090
10

Электрокамин Моника LUX стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Моника LUX широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от36 390
14

Электрокамин Моника LUX широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Квинт, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
14

Электрокамин Квинт

Настоящее фото товара Электрокамин Порту стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
13

Электрокамин Порту стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Порту широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
5

Электрокамин Порту широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Милан LUX стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
5

Электрокамин Милан LUX стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Милан LUX широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
8

Электрокамин Милан LUX широкий очаг

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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