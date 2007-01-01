Электрокамин Лондон BL стандартный очаг
Электрокамин Лондон BL широкий очаг
Электрокамин Оливия WT стандартный очаг
Электрокамин Оливия WT широкий очаг
Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг
Электрокамин Венеция LUX широкий очаг
Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг
Электрокамин Брукс LUX широкий очаг
Электрокамин Харис стандартный очагГарантия12 месяцев на нашу продукцию
Электрокамин Харис широкий очаг
Электрокамин Элтон LUX
Электрокамин Вилс стандартный очаг
Электрокамин Вилс широкий очаг
Электрокамин Монако стандартный очаг
Электрокамин Монако широкий очаг
Электрокамин Лион стандартный очаг
Электрокамин Лион широкий очаг
Электрокамин Dublin стандартный очаг
Электрокамин Dublin широкий очаг
Электрокамин Моника LUX стандартный очаг
Электрокамин Моника LUX широкий очаг
Электрокамин Квинт
Электрокамин Порту стандартный очаг
Электрокамин Порту широкий очаг
Электрокамин Милан LUX стандартный очаг
Электрокамин Милан LUX широкий очаг
от 2 дней, по всей России и СНГ
на всю продукцию, скидки и акции
мебели и текстиля
Наличный и безаличный расчет, частичная оплата
Более 90% продукции мы производим сами
Готовая к отправке и индивидуальная продукция
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня