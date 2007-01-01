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          Электроника для гостиниц

          От 1 490 ₽
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          Телевизоры для гостиниц

          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2C
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2SC, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2SC
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L33T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L33T2C
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L32T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L32T2C
          Настоящее фото товара Телевизор SHIVAKI STV-32LED14, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Телевизор SHIVAKI STV-32LED14
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP40L31T2SC, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP40L31T2SC
          Настоящее фото товара Телевизор SHIVAKI STV-40LED17, произведённого компанией ChiedoCover
          21 450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Телевизор SHIVAKI STV-40LED17
          Настоящее фото товара Телевизор SHIVAKI STV-40LED14, произведённого компанией ChiedoCover
          22 650 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Телевизор SHIVAKI STV-40LED14
          Все

          Мини бары для гостиниц

          Настоящее фото товара Холодильный шкаф Gastrorag BC-42B, произведённого компанией ChiedoCover
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Холодильный шкаф Gastrorag BC-42B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Eqta BRD49, произведённого компанией ChiedoCover
          11 350 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Холодильник мини-бар Eqta BRD49
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag BCH-40BL, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Холодильник мини бар Gastrorag BCH-40BL
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар GASTRORAG BCW-40B витринного типа, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Холодильник мини бар GASTRORAG BCW-40B витринного типа
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag CBCW-35B витринного типа, произведённого компанией ChiedoCover
          13 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Холодильник мини бар Gastrorag CBCW-35B витринного типа
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Cooleq TBC-46, произведённого компанией ChiedoCover
          13 650 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Холодильник мини-бар Cooleq TBC-46
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag CBCH-35B, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Холодильник мини бар Gastrorag CBCH-35B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Eqta BRG49, произведённого компанией ChiedoCover
          14 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Холодильник мини-бар Eqta BRG49
          Все

          Сейфы для гостиниц

          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-140 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сейф Aiko T-140 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-170 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          2 930 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сейф Aiko T-170 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-200 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 670 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сейф Aiko T-200 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-230 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Сейф Aiko T-230 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-250 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сейф Aiko T-250 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-280 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сейф Aiko T-280 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko Hotel SH-23 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сейф Aiko Hotel SH-23 EL
          Настоящее фото товара Сейф BTV New-17, произведённого компанией ChiedoCover
          8 250 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сейф BTV New-17
          Все

          Чайники для гостиниц

          Настоящее фото товара Чайная станция A-K12W, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чайная станция A-K12W
          Настоящее фото товара Чайная станция W-K43, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чайная станция W-K43
          Настоящее фото товара Чайная станция G-K12B, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чайная станция G-K12B
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K61S, произведённого компанией ChiedoCover
          2 750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чайник гостиничный электрический K61S
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K61, произведённого компанией ChiedoCover
          2 450 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чайник гостиничный электрический K61
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K43, произведённого компанией ChiedoCover
          3 050 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чайник гостиничный электрический K43
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K80, произведённого компанией ChiedoCover
          3 050 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чайник гостиничный электрический K80
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K02, произведённого компанией ChiedoCover
          2 050 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чайник гостиничный электрический K02
          Все

          Электронные замки для гостиниц

          Настоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW823-K, произведённого компанией ChiedoCover
          18 950 ₽
          Оптовая цена
          5
          Электронный замок Bonwin BW823-K
          Настоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW803-T6, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 850 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Электронный замок Bonwin BW803-T6
          Настоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW803-T , произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 550 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Электронный замок Bonwin BW803-T
          Настоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW803-Q , произведённого компанией ChiedoCover
          15 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Электронный замок Bonwin BW803-Q
          Настоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW803-G, произведённого компанией ChiedoCover
          19 350 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Электронный замок Bonwin BW803-G
          Настоящее фото товара Карман энергосберегающий Bonwin BW903I, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Карман энергосберегающий Bonwin BW903I
          Настоящее фото товара Карман энергосберегающий Bonwin BW900, произведённого компанией ChiedoCover
          2 550 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Карман энергосберегающий Bonwin BW900
          Все

          Фены для гостиниц

          Настоящее фото товара Фен Valera Hotello BLDC, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Фен Valera Hotello BLDC
          Настоящее фото товара Фен Valera Hotello Super AC, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Фен Valera Hotello Super AC
          Настоящее фото товара Фен Valera Hotello Super AC Shaver, произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Фен Valera Hotello Super AC Shaver
          Настоящее фото товара Фен Valera Swiss Metal Master 2000 Push, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Фен Valera Swiss Metal Master 2000 Push
          Настоящее фото товара Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 Push, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 Push
          Настоящее фото товара Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 IONIC TF, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 IONIC TF
          Настоящее фото товара Фен Valera Premium Super 1600, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Фен Valera Premium Super 1600
          Настоящее фото товара Фен Valera Premium Super 1200, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Фен Valera Premium Super 1200
          Все

          Будильники и док-станции для гостиниц

          Настоящее фото товара Часы-будильник HC-1, с функией зарядки, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Часы-будильник HC-1, с функией зарядки
          Настоящее фото товара Часы-будильник HC-1 Pro, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Часы-будильник HC-1 Pro
          Настоящее фото товара Часы-будильник HM-9, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Часы-будильник HM-9
          Настоящее фото товара Часы-будильник S1-BT, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Часы-будильник S1-BT
          Настоящее фото товара Часы-будильник HC-12, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Часы-будильник HC-12
          Настоящее фото товара Док-станция S1-Pro, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Док-станция S1-Pro
          Настоящее фото товара Док-станция HC-12 Pro, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Док-станция HC-12 Pro
          Настоящее фото товара Часы-будильник S1-Qi, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Часы-будильник S1-Qi
          Все

          Гостиничные телефоны

          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Escene HS118-PNB, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Телефон для гостиницы Escene HS118-PNB
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Fanvil H1, произведённого компанией ChiedoCover
          4 180 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телефон для гостиницы Fanvil H1
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Fanvil H2, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Телефон для гостиницы Fanvil H2
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Fanvil H3, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телефон для гостиницы Fanvil H3
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Fanvil H5, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Телефон для гостиницы Fanvil H5
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Escene WS118-PBV4, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телефон для гостиницы Escene WS118-PBV4
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Escene HS118-PNW, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Телефон для гостиницы Escene HS118-PNW
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы IPmatika PH656NW, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Телефон для гостиницы IPmatika PH656NW
          Все

          Гладильные центры для гостиниц

          Настоящее фото товара Утюг гостиничный EASTON HD-04, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Утюг гостиничный EASTON HD-04
          Настоящее фото товара Подставка-крепление под утюг GISMO, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подставка-крепление под утюг GISMO
          Настоящее фото товара Гладильная доска GISMO черная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Гладильная доска GISMO черная
          Настоящее фото товара Гладильная доска GISMO серая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Гладильная доска GISMO серая
          Настоящее фото товара Гладильный центр GISMO, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Гладильный центр GISMO

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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