Потолочная елка с гирляндой Ньюарк заснеженная 1 м, 50 теплых белых LED ламп, на батарейках, ПВХ
Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейках
Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Ель Christmass Tree с подсветкой
Светильник настольный Abete
Светящийся шар с композицией Морозный Вальс с шишками 10 см, на батарейках
Светильник Santa с подсветкой
Декоративная фигура Большой Санта на прогулке под Валкенбургом 180 см
Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светящийся олень Гарольд Silver 45 см, 50 теплых белых мини LED ламп, на батарейкахДоставкаот 2 дней по России и СНГ
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Композиция Фабрика Королевских Щелкунчиков 29 см, музыка, движение, подсветка
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см