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          Гостиничный текстиль

          От 2 ₽
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          Матрасы и наматрасники

          Настоящее фото товара Матрас ватный, произведённого компанией ChiedoCover
          550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Матрас ватный
          Настоящее фото товара Матрас пенополиуретан, ультрастеп на молнии, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Матрас пенополиуретан, ультрастеп на молнии
          Настоящее фото товара Матрас беспружинный, пенополиуритан, произведённого компанией ChiedoCover
          1 365 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Матрас беспружинный, пенополиуритан
          Настоящее фото товара Матрас беспружинный, струтопласт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 850 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Матрас беспружинный, струтопласт
          Настоящее фото товара Матрас "Ролл", произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Матрас "Ролл"
          Настоящее фото товара Матрас "Степ", произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Матрас "Степ"
          Настоящее фото товара Наматрасник, Бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Наматрасник, Бамбук
          Настоящее фото товара Наматрасник влагонепроницаемый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Наматрасник влагонепроницаемый
          Все

          Подушки

          Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух в тике 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка лебяжий пух в тике 50x70
          Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух в тике 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка лебяжий пух в тике 68x68
          Настоящее фото товара Подушка бамбук в сатине 70x70 , произведённого компанией ChiedoCover
          780 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка бамбук в сатине 70x70
          Настоящее фото товара Подушка бамбук в сатине 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка бамбук в сатине 50x70
          Настоящее фото товара Подушка с овечьей шерстью в поплине 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка с овечьей шерстью в поплине 50x70
          Настоящее фото товара Подушка с овечьей шерстью в поплине 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
          630 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка с овечьей шерстью в поплине 68x68
          Настоящее фото товара Подушка холлофайбер 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
          285 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка холлофайбер 68x68
          Настоящее фото товара Подушка холлофайбер 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          230 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка холлофайбер 50x70
          Все

          Одеяла

          Настоящее фото товара Одеяло синтепон выгода 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло синтепон выгода 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло синтепон выгода 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло синтепон выгода 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          740 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          920 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок в хлопке 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 420 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло хлопок в хлопке 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок в хлопке 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 660 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Одеяло хлопок в хлопке 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 660 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 960 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 172x205
          Все

          Одеяла и подушки для детей

          Настоящее фото товара Одеяло детское Овечья шерсть Эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          539 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло детское Овечья шерсть Эко облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло детское халлофайбер классическое, произведённого компанией ChiedoCover
          869 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло детское халлофайбер классическое
          Настоящее фото товара Одеяло детское бамбуковое Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          1 736 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло детское бамбуковое Люкс
          Настоящее фото товара Одеяло детское халлофайбер облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          888 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло детское халлофайбер облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок 100% детское, произведённого компанией ChiedoCover
          698 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло хлопок 100% детское
          Настоящее фото товара Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС, произведённого компанией ChiedoCover
          1 922 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС
          Настоящее фото товара Одеяло детское овечья шерсть классическое, произведённого компанией ChiedoCover
          975 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло детское овечья шерсть классическое
          Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          698 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая
          Все

          Покрывала

          Настоящее фото товара Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное
          Настоящее фото товара Покрывало атлас-сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          780 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Покрывало атлас-сатин
          Настоящее фото товара Покрывало искусственный шелк, произведённого компанией ChiedoCover
          1 140 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Покрывало искусственный шелк
          Настоящее фото товара Покрывало атлас-сатин с юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
          1 235 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Покрывало атлас-сатин с юбкой
          Настоящее фото товара Покрывало Pink Flowers , произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Покрывало Pink Flowers
          Настоящее фото товара Покрывало PN 220-05, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Покрывало PN 220-05
          Настоящее фото товара Покрывало PN 220-07, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Покрывало PN 220-07
          Настоящее фото товара Покрывало PN 220-09, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Покрывало PN 220-09
          Все

          Тапочки для гостиниц

          Настоящее фото товара Тапочки с прозрачным верхом, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
          30 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Тапочки с прозрачным верхом, открытые
          Настоящее фото товара Тапочки махровые, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
          38 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тапочки махровые, открытые
          Настоящее фото товара Тапочки флисовые, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          40 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Тапочки флисовые, открытые
          Настоящее фото товара Тапочки махровые Оптима Плюс, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
          60 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тапочки махровые Оптима Плюс, открытые
          Настоящее фото товара Тапочки из спанбонда, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Тапочки из спанбонда
          Настоящее фото товара Тапочки махровые, закрытые , произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          40 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тапочки махровые, закрытые
          Настоящее фото товара Тапочки флисовые, закрытые, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          40 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Тапочки флисовые, закрытые
          Настоящее фото товара Тапочки махровые Медиум Лайт, закрытые, произведённого компанией ChiedoCover
          55 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Тапочки махровые Медиум Лайт, закрытые
          Все

          Шторы

          Настоящее фото товара Шторы Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шторы Жаккард
          Настоящее фото товара Шторы Канвас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шторы Канвас
          Настоящее фото товара Шторы Велюр, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шторы Велюр
          Настоящее фото товара Шторы Лен Рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шторы Лен Рогожка
          Настоящее фото товара Шторы Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шторы Сатен
          Настоящее фото товара Шторы Софт, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шторы Софт
          Настоящее фото товара Шторы Бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Шторы Бархат
          Настоящее фото товара Шторы Блэкаут Лен, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шторы Блэкаут Лен
          Все

          Тюль

          Настоящее фото товара Тюль Вуаль, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тюль Вуаль
          Настоящее фото товара Тюль Батист, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Тюль Батист
          Настоящее фото товара Тюль Микровуаль, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Тюль Микровуаль
          Настоящее фото товара Тюль Сетка Грек, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тюль Сетка Грек
          Настоящее фото товара Тюль Эко-Лен, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Тюль Эко-Лен
          Настоящее фото товара Тюль Сетка Итальянская, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Тюль Сетка Итальянская
          Все

          Карнизы

          Настоящее фото товара Профильный карниз, произведённого компанией ChiedoCover
          4 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Профильный карниз
          Настоящее фото товара Карниз металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          13 800 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Карниз металлический
          Настоящее фото товара Электрокарнизы, произведённого компанией ChiedoCover
          18 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Электрокарнизы
          Настоящее фото товара Карниз с декоративной планкой, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Карниз с декоративной планкой

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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