Гриль

Сначала популярные
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS UNO, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Гриль мангал AHOS UNO
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS UNO+, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
39 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Гриль мангал AHOS UNO+
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS SPHERE, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
94 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Гриль мангал AHOS SPHERE
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
97 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
159 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS BOX, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
159 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Гриль мангал AHOS BOX
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS PRO, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
194 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Гриль мангал AHOS PRO
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS INSPIRATION, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
249 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Гриль мангал AHOS INSPIRATION
Настоящее фото товара Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
49 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кольцо для казана UNO KAZAN, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Кольцо для казана UNO KAZAN
Настоящее фото товара Подставка UNO STAND, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Подставка UNO STAND
Настоящее фото товара Решетка-гриль UNO GRILL, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
5
Решетка-гриль UNO GRILL
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров UNO SHAMP, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кольцо для шампуров UNO SHAMP
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (36 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (36 см)
Настоящее фото товара Крышка UNO CAP (60 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Крышка UNO CAP (60 см)
Настоящее фото товара Крышка UNO CAP (70 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Крышка UNO CAP (70 см)
Настоящее фото товара Кольцо для казана AHOS KETTLE (36 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 900 ₽
Оптовая цена
5
Кольцо для казана AHOS KETTLE (36 см)
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (48 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (48 см)
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Крышка AHOS COVER (75 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Крышка AHOS COVER (75 см)
Настоящее фото товара Кольцо для казана AHOS KETTLE (48 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Кольцо для казана AHOS KETTLE (48 см)
Настоящее фото товара Гриль-решетка AHOS GRILL (36см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Гриль-решетка AHOS GRILL (36см)
Настоящее фото товара Крышка AHOS COVER (100 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Крышка AHOS COVER (100 см)
Настоящее фото товара Гриль-решетка AHOS GRILL (48см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Гриль-решетка AHOS GRILL (48см)
Настоящее фото товара Стол AHOS DESK, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
94 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол AHOS DESK

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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