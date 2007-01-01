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          Ковролин

          от 690 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Ковролин Antrim, произведённого компанией ChiedoCover
          2 520 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Antrim
          Настоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 500 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Blitz
          Настоящее фото товара Ковролин Schurdert, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ковролин Schurdert
          Настоящее фото товара Ковролин Optima, произведённого компанией ChiedoCover
          2 260 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ковролин Optima
          Настоящее фото товара Ковролин Twin, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ковролин Twin
          Настоящее фото товара Ковролин President, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ковролин President
          Настоящее фото товара Ковролин La Baule, произведённого компанией ChiedoCover
          2 520 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ковролин La Baule
          Настоящее фото товара Ковролин Lazio, произведённого компанией ChiedoCover
          2 520 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ковролин Lazio
          Настоящее фото товара Ковролин E-Grid, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Ковролин E-Grid
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Ковролин E-Major, произведённого компанией ChiedoCover
          1 360 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ковролин E-Major
          Настоящее фото товара Ковролин E-Rock, произведённого компанией ChiedoCover
          2 010 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Ковролин E-Rock
          Настоящее фото товара Ковролин Tweed, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ковролин Tweed
          Настоящее фото товара Ковролин Sirio, произведённого компанией ChiedoCover
          1 620 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ковролин Sirio
          Настоящее фото товара Ковролин Hercules, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ковролин Hercules
          Настоящее фото товара Ковролин Quartiet, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ковролин Quartiet
          Настоящее фото товара Ковролин Palace, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ковролин Palace
          Настоящее фото товара Ковролин Mendelssohn, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ковролин Mendelssohn
          Настоящее фото товара Ковролин Aricstocrat, произведённого компанией ChiedoCover
          2 250 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ковролин Aricstocrat
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Ковролин Durana, произведённого компанией ChiedoCover
          3 540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Durana
          Настоящее фото товара Ковролин Evolve, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ковролин Evolve
          Настоящее фото товара Ковролин Verdi, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Verdi
          Настоящее фото товара Ковролин Strauss, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ковролин Strauss
          Настоящее фото товара Ковролин Cambini, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ковролин Cambini
          Настоящее фото товара Ковролин Prominent, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Prominent
          Настоящее фото товара Ковролин Altona, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ковролин Altona
          Настоящее фото товара Ковролин Ravel, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ковролин Ravel
          Настоящее фото товара Ковролин Quiberon, произведённого компанией ChiedoCover
          2 520 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Quiberon
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Ковролин Rocet, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Rocet
          Настоящее фото товара Ковролин Granata, произведённого компанией ChiedoCover
          2 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ковролин Granata
          Настоящее фото товара Ковролин Rocca, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ковролин Rocca
          Настоящее фото товара Ковролин Quartz, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ковролин Quartz
          Настоящее фото товара Ковролин Nova, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ковролин Nova
          Настоящее фото товара Ковролин Linova, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ковролин Linova
          Настоящее фото товара Ковролин Office, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ковролин Office
          Настоящее фото товара Ковролин Office New, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ковролин Office New
          Настоящее фото товара Ковролин First, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ковролин First
          Настоящее фото товара Ковролин Millenium NXTGEN, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ковролин Millenium NXTGEN
          Настоящее фото товара Ковролин Cambridge, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ковролин Cambridge
          Настоящее фото товара Ковролин DSGN Cloud, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Ковролин DSGN Cloud
          Настоящее фото товара Ковролин Fashion&, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ковролин Fashion&
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Ковролин London, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ковролин London
          Настоящее фото товара Ковролин London Line , произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Ковролин London Line
          Настоящее фото товара Ковролин Cuba, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ковролин Cuba
          Настоящее фото товара Ковролин Cuba Line, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ковролин Cuba Line
          Настоящее фото товара Ковролин Rossini, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Rossini
          Настоящее фото товара Ковролин Chambord, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ковролин Chambord
          Настоящее фото товара Ковролин Heritage, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ковролин Heritage
          Настоящее фото товара Ковролин Alethea, произведённого компанией ChiedoCover
          2 050 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Ковролин Alethea

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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