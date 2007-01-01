Кресла по виду

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Мягкие кресла

Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Лилия, желто-бирюзовый
Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Лилия, серо-розовый
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Лилия, темно-серый - красный
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Полукресло Лилия, оранжево-голубой
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Лилия, сине-фиолетовый
Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Байрон велюр изумруд
Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Камила
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Плетеные кресла

Настоящее фото товара Стул CAFE (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул CAFE (сталь)
Настоящее фото товара Стул CAFE2 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover-15%
3 490 ₽4 090 ₽
Оптовая цена
5
Стул CAFE2 (сталь)
Настоящее фото товара Стул CAFE2 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover-10%
4 225 ₽4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул CAFE2 (алюминий)
Настоящее фото товара Стул CAFE3 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover-15%
3 490 ₽4 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул CAFE3 (сталь)
Настоящее фото товара Стул CAFE3 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул CAFE3 (алюминий)
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
Настоящее фото товара Кресло Монако плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
21 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Монако плетеное
Настоящее фото товара Стул Сицилия с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
23 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Сицилия с подушкой
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Кресла качалки

Настоящее фото товара Кресло - качалка Африкан, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло - качалка Африкан
Настоящее фото товара Кресло - качалка Кутюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
5
Кресло - качалка Кутюр
Настоящее фото товара Кресло - качалка Сенс, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло - качалка Сенс
Настоящее фото товара Кресло - качалка Плей, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло - качалка Плей
Настоящее фото товара Кресло - качалка Файн, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло - качалка Файн
Настоящее фото товара Кресло - качалка Лейбл, произведённого компанией ChiedoCover
15 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло - качалка Лейбл
Настоящее фото товара Кресло - качалка Ромб, произведённого компанией ChiedoCover
10 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло - качалка Ромб
Настоящее фото товара Кресло качалка, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло качалка
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Кресла мешки

Настоящее фото товара Кресло Пенек, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Пенек
Настоящее фото товара Кресло Подушка, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Подушка
Настоящее фото товара Кресло Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
9 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Трапеция
Настоящее фото товара Кресло Цветок, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Цветок
Настоящее фото товара Кресло Спорт, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Спорт
Настоящее фото товара Кресло Комфорт бескаркасное, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Комфорт бескаркасное
Настоящее фото товара Кресло Airpuff , произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Airpuff
Настоящее фото товара Кресло груша Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло груша Оксфорд
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Подвесные кресла

Настоящее фото товара Кресло подвесное TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное TENERIFE
Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное SIESTA2
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло BEND
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND2, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесное 1-местное кресло BEND2
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND3, произведённого компанией ChiedoCover
16 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
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Кресла кровати

Настоящее фото товара Кресло кровать Март, произведённого компанией ChiedoCover
33 500 ₽
Оптовая цена
5
Кресло кровать Март
Настоящее фото товара Кресло кровать Нирвана, произведённого компанией ChiedoCover
33 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло кровать Нирвана
Настоящее фото товара Кресло кровать Аурига, произведённого компанией ChiedoCover
25 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло кровать Аурига
Настоящее фото товара Кресло кровать Ультра, произведённого компанией ChiedoCover
29 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло кровать Ультра
Настоящее фото товара Кресло кровать Дуэт, произведённого компанией ChiedoCover
22 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло кровать Дуэт
Настоящее фото товара Кресло кровать Женева, произведённого компанией ChiedoCover
52 600 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло кровать Женева
Настоящее фото товара Кресло кровать Сан-Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
33 100 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло кровать Сан-Ремо
Настоящее фото товара Кресло кровать Кристалл, произведённого компанией ChiedoCover
19 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло кровать Кристалл
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Компьютерные кресла

Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Настоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло игровое CH-778N
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло компьютерное Forsage TM
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
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Кресла-реклайнеры

Настоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada115WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
17 600 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло реклайнер Hbada115WMJ
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 77WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
23 500 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло реклайнер Hbada 77WMJ
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 133WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
15 500 ₽
Оптовая цена
5
Кресло реклайнер Hbada 133WMJ
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 117WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
21 400 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло реклайнер Hbada 117WMJ
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax Francesco, произведённого компанией ChiedoCover
54 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло реклайнер Relax Francesco
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax Rio, произведённого компанией ChiedoCover
42 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло реклайнер Relax Rio
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax Concord, произведённого компанией ChiedoCover
78 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло реклайнер Relax Concord
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax Lux Electro, произведённого компанией ChiedoCover
75 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло реклайнер Relax Lux Electro
Все

Деревянные кресла

Настоящее фото товара Кресло Кунгсхамн, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Кунгсхамн
Настоящее фото товара Кресло Хольмен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Хольмен, белый
Настоящее фото товара Кресло Хольмен, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Хольмен, коричневый
Настоящее фото товара Кресло Хольмен, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Хольмен
Настоящее фото товара Кресло Соло, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Соло
Настоящее фото товара Кресло Стенхамн, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Стенхамн
Настоящее фото товара Кресло Фрозо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Фрозо
Настоящее фото товара Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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