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          Новинки в категории лофт

          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Бонни
          Настоящее фото товара Стул Корк, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Корк
          Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Новинка
          2 990 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-9
          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеллаж 05
          Настоящее фото товара Стеллаж 09, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеллаж 09
          Настоящее фото товара Стеллаж 13, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеллаж 13
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Настоящее фото товара Стол Киль карагач, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          51 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Киль карагач
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол Темза ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          80 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Темза ясень
          Настоящее фото товара Стол Киль ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          46 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Киль ясень
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Lagess, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          31 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комод с ящиками Lagess
          Настоящее фото товара Комод Тринити с двумя секциями, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          61 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комод Тринити с двумя секциями
          Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          33 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод Montana LA-2651
          Настоящее фото товара Подстолье Везувий Д одинарное, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье Везувий Д одинарное
          Настоящее фото товара Подстолье Везувий Д двойное, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье Везувий Д двойное
          Настоящее фото товара Подстолье Везувий М квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье Везувий М квадратное
          Настоящее фото товара Подстолье Везувий МН2 двойное, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье Везувий МН2 двойное
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стеллаж 29, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеллаж 29
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Up And Down, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          32 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Up And Down
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          25 249 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра потолочная Citilux Эдисон
          Настоящее фото товара Стол Темза карагач, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          84 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Темза карагач
          Настоящее фото товара Кресло Аруна лимон, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Аруна лимон
          Настоящее фото товара Диван Эридан, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Эридан
          Настоящее фото товара Стеллаж 37, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стеллаж 37
          Настоящее фото товара Стеллаж 45, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стеллаж 45
          Настоящее фото товара Столик Лейден, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 820 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик Лейден
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол Лофт 17, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лофт 17
          Настоящее фото товара Торшер Nevada черный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Торшер Nevada черный
          Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт XXX
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим X, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
          Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Монако

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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