Мебель для культурно-досуговых учреждений

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Кресло Театро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Театро
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Конференц кресло Форум-CH
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Конференц кресло Форум-BL
Настоящее фото товара Конференц кресло Честер-CH, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Конференц кресло Честер-CH
Настоящее фото товара Конференц кресло Steelcase, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Конференц кресло Steelcase
Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Секция Театральная из 2х стульев
Настоящее фото товара Стул Eames пэчворк черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames пэчворк черно-белый
Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover-8%
5 990 ₽6 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое
Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover-8%
5 990 ₽6 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Eames DSW пэчворк
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 90см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Eames DSW, круглый, D 90см
Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 70 см, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Eames DSW, круглый, D 70 см
Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииНовинкаХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Настоящее фото товара Кресло Самба G, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Самба G
Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover-4%
Новинка
3 190 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Самба М
Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Самба с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самба черный
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба, черный
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул-кресло Самба, белый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба, зеленый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул-кресло Самба, синий
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба М, белый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, желтый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Air, желтый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Air, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Air, серый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Air, бежевый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Air, черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Air, оранжевый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Air, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Air XL, желтое
Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Air, зеленый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, красное, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Air XL, красное
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Air XL, бежевое
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, черное, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Air XL, черное
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое Air XL, зеленое
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло пластиковое Air XL, оранжевое
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
7 660 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Mork на полозьях
Настоящее фото товара Стул ученический Ламифорка, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул ученический Ламифорка, регулируемый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе
Настоящее фото товара Шкаф сушильный Универсал-2000Н, произведённого компанией ChiedoCover
43 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Шкаф сушильный Универсал-2000Н
Настоящее фото товара Конференц кресло Лира с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Конференц кресло Лира с пюпитром
Настоящее фото товара Конференц кресло Брифинг с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Конференц кресло Брифинг с пюпитром

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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