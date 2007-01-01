Мебель для рюмочной

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья Лидер 8, уличная из реек
Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, светлый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
2 390 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул уличный из реек сосны, светлый
Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул уличный из реек сосны, темный
Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул алюминиевый 1201
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Полукресло Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-64%
6 990 ₽19 170 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Лофт
Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лофт-6
Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лофт-7
Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover-15%
4 000 ₽4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лофт-8
Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лофт-4
Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-3
Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
3 900 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лофт-5
Настоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-11 НМ
Настоящее фото товара Стул Лофт-12 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Лофт-12 с подлокотниками
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Лофт-12 Н с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лофт-12 Н с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Лофт-11 М барный
Настоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-11 НМ барный
Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Табурет Лофт-11 М
Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Табурет Лофт-11 Н
Настоящее фото товара Табурет Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Табурет Лофт-11
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Лофт Додо, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Лофт Додо
Настоящее фото товара Стул Лофт винт, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт винт
Настоящее фото товара Стул Лофт-14, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-14
Настоящее фото товара Стул барный Лофт Терракс, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Лофт Терракс
Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул полубарный Лофт Альтрон
Настоящее фото товара Диван лофт Палетт, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван лофт Палетт
Настоящее фото товара Диван лофт Гленден, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван лофт Гленден
Настоящее фото товара Диван лофт Магни, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван лофт Магни
Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул алюминиевый Бистро - черный
Настоящее фото товара Стол алюминиевый Макон, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол алюминиевый Макон
Настоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло алюминиевое Alvdalen
Настоящее фото товара Стул алюминиевый 3064, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул алюминиевый 3064
Настоящее фото товара Стул алюминиевый Stapelfeld, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул алюминиевый Stapelfeld
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Терракс, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул полубарный Лофт Терракс

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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