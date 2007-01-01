Мебель для спортивных раздевалок

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Шкаф сушильный Универсал-2000Н, произведённого компанией ChiedoCover
43 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Шкаф сушильный Универсал-2000Н
Настоящее фото товара Шкаф сушильный HotStorm, произведённого компанией ChiedoCover
57 990 ₽
Оптовая цена
5
Шкаф сушильный HotStorm
Настоящее фото товара Сушилка для обуви Союз-10, произведённого компанией ChiedoCover
49 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Сушилка для обуви Союз-10
Настоящее фото товара Шкаф для одежды CL-1-400, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Шкаф для одежды CL-1-400
Настоящее фото товара Шкаф раздевальный CL-12, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Шкаф раздевальный CL-12
Настоящее фото товара Шкаф раздевальный CL-14, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Шкаф раздевальный CL-14
Настоящее фото товара Скамейка для спортивных мероприятий, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамейка для спортивных мероприятий, синяя
Настоящее фото товара Скамейка для спортивных мероприятий, оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамейка для спортивных мероприятий, оранжевая
Настоящее фото товара Скамейка для спортивных мероприятий не откидная, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Скамейка для спортивных мероприятий не откидная
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Скамейки для спортивных мероприятий не откидные, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамейки для спортивных мероприятий не откидные
Настоящее фото товара Скамейка с пластиковыми сиденьями, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
5
Скамейка с пластиковыми сиденьями
Настоящее фото товара Шкаф Locker 2 отдела 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 350 ₽
Оптовая цена
5
Шкаф Locker 2 отдела 91 см
Настоящее фото товара Шкаф Locker 1 отдел 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Шкаф Locker 1 отдел 91 см
Настоящее фото товара Шкаф Locker 3 отдел 136 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 210 ₽
Оптовая цена
4.3
Шкаф Locker 3 отдел 136 см
Настоящее фото товара Шкаф Locker 2 отдела 136 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Шкаф Locker 2 отдела 136 см
Настоящее фото товара Шкаф Locker 4 отдела 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Шкаф Locker 4 отдела 181 см
Настоящее фото товара Шкаф Locker 3 отдела 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Шкаф Locker 3 отдела 181 см
Настоящее фото товара Шкаф Слот 2 отдела 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Шкаф Слот 2 отдела 91 см
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Шкаф Слот 1 отдел 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Шкаф Слот 1 отдел 91 см
Настоящее фото товара Шкаф Слот 3 отдела 136 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Шкаф Слот 3 отдела 136 см
Настоящее фото товара Шкаф Слот 2 отдела 136 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Шкаф Слот 2 отдела 136 см
Настоящее фото товара Шкаф Слот 4 отдела 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Шкаф Слот 4 отдела 181 см
Настоящее фото товара Шкаф Слот 2 отдела 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Шкаф Слот 2 отдела 181 см
Настоящее фото товара Шкаф Слот 3 отдела 2/1 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Шкаф Слот 3 отдела 2/1 181 см
Настоящее фото товара Шкаф Слот 3 отдела 1/2 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Шкаф Слот 3 отдела 1/2 181 см
Настоящее фото товара Шкаф Anbau 78 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Шкаф Anbau 78 см
Настоящее фото товара Шкаф Anbau 39 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Шкаф Anbau 39 см
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Шкаф Anbau 3 отдела 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Шкаф Anbau 3 отдела 80 см

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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