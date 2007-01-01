Металлические шкафы

Сначала популярные
Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 1 секция, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Металлический шкаф Nobilis 1 секция
Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
14 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Металлический шкаф Nobilis 2 секции
Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 4 секции, произведённого компанией ChiedoCover
15 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Металлический шкаф Nobilis 4 секции
Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-1, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Металлический шкаф КД-1
Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-144, произведённого компанией ChiedoCover
36 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Металлический шкаф КД-144
Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-812, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Металлический шкаф КД-812
Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-814, произведённого компанией ChiedoCover
10 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Металлический шкаф КД-814
Настоящее фото товара Металлический шкаф ОД-227, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Металлический шкаф ОД-227
Настоящее фото товара Металлический шкаф ОД-247, произведённого компанией ChiedoCover
21 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Металлический шкаф ОД-247
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Металлический шкаф Практик AL-02, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Металлический шкаф Практик AL-02
Настоящее фото товара Металлический шкаф ОД-329, произведённого компанией ChiedoCover
16 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Металлический шкаф ОД-329
Настоящее фото товара Металлический шкаф Практик Al-001, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Металлический шкаф Практик Al-001
Настоящее фото товара Металлический шкаф Практик LS 11-50, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Металлический шкаф Практик LS 11-50
Настоящее фото товара Металлический шкаф Практик LS 11-40D, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Металлический шкаф Практик LS 11-40D
Настоящее фото товара Металлический шкаф Практик LS 22, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Металлический шкаф Практик LS 22
Настоящее фото товара Шкаф аптечный металлический, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Шкаф аптечный металлический
Настоящее фото товара Шкаф картотечный для папок формата А4, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Шкаф картотечный для папок формата А4
Настоящее фото товара Шкаф для фармпрепаратов, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Шкаф для фармпрепаратов
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Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Шкаф для медикаментов "Медицинофф"
Настоящее фото товара Шкаф медицинский для специальной одежды, произведённого компанией ChiedoCover
14 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Шкаф медицинский для специальной одежды
Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий
Настоящее фото товара Шкаф для препаратов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
16 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Шкаф для препаратов "Медицинофф"
Настоящее фото товара Шкаф лабораторный для медикаментов, произведённого компанией ChiedoCover
49 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Шкаф лабораторный для медикаментов
Настоящее фото товара Тумба лабораторная, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Тумба лабораторная
Настоящее фото товара Система хранения SR-0642-4, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Система хранения SR-0642-4
Настоящее фото товара Стеллаж A-1905 , произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеллаж A-1905
Настоящее фото товара Система хранения SR-0642-3, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Система хранения SR-0642-3
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стеллаж передвижной Э-248-СП, произведённого компанией ChiedoCover
19 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеллаж передвижной Э-248-СП
Настоящее фото товара Стеллаж передвижной Э-048-СПЭ, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеллаж передвижной Э-048-СПЭ
Настоящее фото товара Стеллаж передвижной Э-048-Н-СПЭ, произведённого компанией ChiedoCover
10 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеллаж передвижной Э-048-Н-СПЭ
Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭРГО 100 Э-148-СП, произведённого компанией ChiedoCover
25 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеллаж передвижной ЭРГО 100 Э-148-СП
Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭКО Э-048-СП, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеллаж передвижной ЭКО Э-048-СП
Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭКОплюс Э-048-Н-СП, произведённого компанией ChiedoCover
11 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеллаж передвижной ЭКОплюс Э-048-Н-СП
Настоящее фото товара Шкаф сушильный Универсал-2000Н, произведённого компанией ChiedoCover
43 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Шкаф сушильный Универсал-2000Н
Настоящее фото товара Шкаф сушильный HotStorm, произведённого компанией ChiedoCover
57 990 ₽
Оптовая цена
5
Шкаф сушильный HotStorm
Настоящее фото товара Сушилка для обуви Союз-10, произведённого компанией ChiedoCover
49 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Сушилка для обуви Союз-10
Настоящее фото товара Шкаф для одежды CL-1-400, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Шкаф для одежды CL-1-400
Настоящее фото товара Шкаф раздевальный CL-12, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Шкаф раздевальный CL-12
Настоящее фото товара Шкаф раздевальный CL-14, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Шкаф раздевальный CL-14

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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