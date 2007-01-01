Новогодние ёлки

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Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Light Pink, произведённого компанией ChiedoCover
от63 4503
65 000 ₽
7

Ель дизайнерская украшенная Light Pink

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Black Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от66 150
14

Ель дизайнерская украшенная Black Gold

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Winter Star, произведённого компанией ChiedoCover
от59 4509
65 000 ₽
12

Ель дизайнерская украшенная Winter Star

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Candy Pink, произведённого компанией ChiedoCover
от66 150
15

Ель дизайнерская украшенная Candy Pink

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Cozy Christmas, произведённого компанией ChiedoCover
от66 150
12

Ель дизайнерская украшенная Cozy Christmas

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная White and Red, произведённого компанией ChiedoCover
от55 2508
60 000 ₽
11

Ель дизайнерская украшенная White and Red

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Gold and Red, произведённого компанией ChiedoCover
от61 990
5

Ель дизайнерская украшенная Gold and Red

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Carnavale, произведённого компанией ChiedoCover
от61 990
9

Ель дизайнерская украшенная Carnavale

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Premium Pink Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от60 750
12

Ель дизайнерская украшенная Premium Pink Gold

Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Premium Green Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от41 8508
45 000 ₽
14

Ель дизайнерская украшенная Premium Green Gold

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Premium White Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990
14

Ель дизайнерская украшенная Premium White Gold

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Premium Snow, произведённого компанией ChiedoCover
от55 250
14

Ель дизайнерская украшенная Premium Snow

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Premium Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от61 990
12

Ель дизайнерская украшенная Premium Gold

Настоящее фото товара Сосна дизайнерская украшенная White, произведённого компанией ChiedoCover
от22 8509
25 000 ₽
8

Сосна дизайнерская украшенная White

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Candy Sweet, произведённого компанией ChiedoCover
от52 650
15

Ель дизайнерская украшенная Candy Sweet

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Purple Dream, произведённого компанией ChiedoCover
от39 05014
45 000 ₽
11

Ель дизайнерская украшенная Purple Dream

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Christmas Star, произведённого компанией ChiedoCover
от58 050
11

Ель дизайнерская украшенная Christmas Star

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Snow, произведённого компанией ChiedoCover
от47 250
13

Ель дизайнерская украшенная Snow

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Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Premium Selection, произведённого компанией ChiedoCover
от40 950
8

Ель дизайнерская украшенная Premium Selection

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Mystery, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
14

Ель дизайнерская украшенная Mystery

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Light Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от47 250
14

Ель дизайнерская украшенная Light Blue

Настоящее фото товара Ель декоративная украшенная Red Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
11

Ель декоративная украшенная Red Gold

Настоящее фото товара Ель декоративная украшенная Red Naomi, произведённого компанией ChiedoCover
от39 890
5

Ель декоративная украшенная Red Naomi

Настоящее фото товара Елочка из лапника 45см декоративная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 850
14

Елочка из лапника 45см декоративная

Настоящее фото товара Венок новогодний Premium Selection №1, произведённого компанией ChiedoCover
от12 050
7

Венок новогодний Premium Selection №1

Настоящее фото товара Венок новогодний Premium Selection №2, произведённого компанией ChiedoCover
от12 050
7

Венок новогодний Premium Selection №2

Настоящее фото товара Венок новогодний Premium Selection №3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 050
12

Венок новогодний Premium Selection №3

Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Венок декоративный из лапника Santa, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
15

Венок декоративный из лапника Santa

Настоящее фото товара Венок декоративный Country, произведённого компанией ChiedoCover
от7 450
6

Венок декоративный Country

Настоящее фото товара Венок декоративный Nature, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
6

Венок декоративный Nature

Настоящее фото товара Венок декоративный Green Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
11

Венок декоративный Green Gold

Настоящее фото товара Венок декоративный Light, произведённого компанией ChiedoCover
от5 750
9

Венок декоративный Light

Настоящее фото товара Венок декоративный Red, произведённого компанией ChiedoCover
от3 95013
4 500 ₽
13

Венок декоративный Red

Настоящее фото товара Елочка из хвои Cozy, произведённого компанией ChiedoCover
от10 250
14

Елочка из хвои Cozy

Настоящее фото товара Елочка из хвои Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от8 550
5

Елочка из хвои Gold

Настоящее фото товара Елочка из хвои Christmas, произведённого компанией ChiedoCover
от10 250
15

Елочка из хвои Christmas

Настоящее фото товара Композиция на стол Purple, произведённого компанией ChiedoCover
от9 750
Оптовая цена
6

Композиция на стол Purple

Настоящее фото товара Композиция на стол Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 050
Оптовая цена
13

Композиция на стол Blue

Настоящее фото товара Композиция на стол Light, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
6

Композиция на стол Light

Настоящее фото товара Композиция на стол Red, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
5

Композиция на стол Red

Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Композиция на стол Country, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
5

Композиция на стол Country

Настоящее фото товара Композиция на стол №9, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
5

Композиция на стол №9

Настоящее фото товара Ель Вятская, зеленая, узкая, произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена
14

Ель Вятская, зеленая, узкая

Настоящее фото товара Ель Вятская, зеленая, широкая, произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена
13

Ель Вятская, зеленая, широкая

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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