Ель дизайнерская украшенная Light Pink
Ель дизайнерская украшенная Black Gold
Ель дизайнерская украшенная Winter Star
Ель дизайнерская украшенная Candy Pink
Ель дизайнерская украшенная Cozy Christmas
Ель дизайнерская украшенная White and Red
Ель дизайнерская украшенная Gold and Red
Ель дизайнерская украшенная Carnavale
Ель дизайнерская украшенная Premium Pink GoldГарантия12 месяцев на нашу продукцию
Ель дизайнерская украшенная Premium Green Gold
Ель дизайнерская украшенная Premium White Gold
Ель дизайнерская украшенная Premium Snow
Ель дизайнерская украшенная Premium Gold
Сосна дизайнерская украшенная White
Ель дизайнерская украшенная Candy Sweet
Ель дизайнерская украшенная Purple Dream
Ель дизайнерская украшенная Christmas Star
Ель дизайнерская украшенная Snow
Ель дизайнерская украшенная Premium Selection
Ель дизайнерская украшенная Mystery
Ель дизайнерская украшенная Light Blue
Ель декоративная украшенная Red Gold
Ель декоративная украшенная Red Naomi
Елочка из лапника 45см декоративная
Венок новогодний Premium Selection №1
Венок новогодний Premium Selection №2
Венок новогодний Premium Selection №3Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Венок декоративный из лапника Santa
Венок декоративный Country
Венок декоративный Nature
Венок декоративный Green Gold
Венок декоративный Light
Венок декоративный Red
Елочка из хвои Cozy
Елочка из хвои Gold
Елочка из хвои Christmas
Композиция на стол Purple
Композиция на стол Blue
Композиция на стол Light
Композиция на стол RedНизкие ценыИ скидки каждый день!
Композиция на стол Country
Композиция на стол №9
Ель Вятская, зеленая, узкая
Ель Вятская, зеленая, широкая
от 2 дней, по всей России и СНГ
на всю продукцию, скидки и акции
мебели и текстиля
Наличный и безаличный расчет, частичная оплата
Более 90% продукции мы производим сами
Готовая к отправке и индивидуальная продукция
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня