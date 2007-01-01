Новые стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Хит 25мм
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
НовинкаХит
3 990 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 630 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - золото, Chateau
Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Медный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Золото, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Золото, деревянный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Наполеон Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Наполеон Красный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул барный 01, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный 01, бежевый
Настоящее фото товара Стул барный 01, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул барный 01, черный
Настоящее фото товара Стул барный 01, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный 01, белый
Настоящее фото товара Стул барный 01, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный 01, серый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
4 390 ₽4 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Ститч, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул Лофт Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт Стиль

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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