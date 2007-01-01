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          Новинки в категории оборудование

          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Детский игровой домик деревенский, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Детский игровой домик деревенский
          Настоящее фото товара Игровой домик с забором и горкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Игровой домик с забором и горкой
          Настоящее фото товара Шатер Классический, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          360 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шатер Классический
          Настоящее фото товара Шатер Пагода, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          63 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Шатер Пагода
          Настоящее фото товара Шатер Мобильный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          36 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шатер Мобильный
          Настоящее фото товара Шатер Арочный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          95 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Шатер Арочный
          Настоящее фото товара Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          35 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса
          Настоящее фото товара Стойка JETBELT, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка JETBELT
          Настоящее фото товара Стойка GOLD, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка GOLD
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стойка PR-BARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка PR-BARRIER
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Миком, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Миком
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Склопвир, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сервировочный столик Склопвир
          Настоящее фото товара Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН-1200, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          46 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН-1200
          Настоящее фото товара Стол Шведский тепловой MetalCarrelli (защитное стекло статичное), произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          147 937 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Шведский тепловой MetalCarrelli (защитное стекло статичное)
          Настоящее фото товара Тележка-шпилька MetalCarrelli на 48 тарелок (180 мм и 240 мм), произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          29 974 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Тележка-шпилька MetalCarrelli на 48 тарелок (180 мм и 240 мм)
          Настоящее фото товара Прилавок-мармит первых блюд ABAT Премьер ПМЭС-70Т, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          62 800 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Прилавок-мармит первых блюд ABAT Премьер ПМЭС-70Т
          Настоящее фото товара Прилавок горячих напитков ABAT Аста ПГН-70КМ, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          45 500 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Прилавок горячих напитков ABAT Аста ПГН-70КМ
          Настоящее фото товара Мармит вторых блюд ATESY Регата паровой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          37 420 ₽
          Оптовая цена
          5
          Мармит вторых блюд ATESY Регата паровой
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Передвижной столик из бамбука Зеллер, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Передвижной столик из бамбука Зеллер
          Настоящее фото товара Акустическая система перегородок Desk 76, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 200 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Акустическая система перегородок Desk 76
          Настоящее фото товара Педикюрное кресло Модана, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Педикюрное кресло Модана
          Настоящее фото товара Педикюрное группа Натли, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Педикюрное группа Натли
          Настоящее фото товара Стойка администратора Орион, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          20 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка администратора Орион
          Настоящее фото товара Стойка администратора Аверсус с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          59 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка администратора Аверсус с подсветкой
          Настоящее фото товара Тележка для горничной с двумя съемными мешками, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          47 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тележка для горничной с двумя съемными мешками
          Настоящее фото товара Тележка для горничной со съемными мешками, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          47 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тележка для горничной со съемными мешками

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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