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Тапочки флисовые, закрытые
Кровать Модерн
Мыло в бумажном флоупаке, 13гр
Гель для душа, саше, 10 мл
Шампунь-кондиционер, 10 мл
Тапочки махровые, закрытые
Тапочки флисовые, открытые
Диван Честер
Прихожая лофт Нагпур
Прихожая лофт Наилси
Прихожая лофт Намвон
Прихожая лофт Наплен
Прихожая лофт Наталь
Прихожая Открытие, с нишей под сейф и холодильник
Багажница с вешалкой Офир
Комплект для зоны прихожей Офир
Дополнительное спальное место Extra-bed
Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
Складная кровать EXB-07
Двухспальная раскладная кровать EXB-03
Детская раскладная кровать BEB-01
Раскладушка RXB-02
Раскладушка RXB-01
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Кровать 900 Лайт МДФ Серый глянец
Кровать 900 Лайт МДФ Черный глянец
Кровать Сомье
Кровать Фиеста
Кровать без подъёмного механизма Николь Light
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Аврора
Двухярусная кровать Наманган
Двухярусная кровать Наманган коричневый
Двухъярусная кровать Нарткала бежевый
Двухъярусная кровать Bolero
Двухъярусная кровать Тандем черный
Двухъярусная кровать Тандем дерево
Двухъярусная кровать Тандем белый
Кровать Амстердам двухъярусная детская с 2-мя ящиками
Кроватка-домик Авеньён
Кроватка-домик Авеньён (без борта)
Кроватка Авеньён (без борта)
Кроватка Авеньён
Кроватка-домик Ницца
Кроватка-домик Ницца (без борта)
Кроватка Ницца
Кроватка Ницца (без борта)
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
Металлическая кровать Искра с двойной перегородкой
Металлическая кровать Искра со спинкой
Полотенце для ног белое 500
Полотенце для ног синее 500
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
от 2 дней, по всей России и СНГ
на всю продукцию, скидки и акции
мебели и текстиля
Наличный и безаличный расчет, частичная оплата
Более 90% продукции мы производим сами
Готовая к отправке и индивидуальная продукция
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня