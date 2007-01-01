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Оснащение гостиниц со скидкой

Настоящее фото товара Кровать лофт Митвиц, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
15

Кровать лофт Митвиц

Настоящее фото товара Диван прямой Лиссабон , произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
9

Диван прямой Лиссабон

Настоящее фото товара Диван прямой Эланд , произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
5

Диван прямой Эланд

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Популярное оснащение гостиниц

Настоящее фото товара Тапочки флисовые, закрытые, произведённого компанией ChiedoCover
40
Оптовая цена
14Хит

Тапочки флисовые, закрытые

Настоящее фото товара Кровать Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
8Хит

Кровать Модерн

Настоящее фото товара Мыло в бумажном флоупаке, 13гр, произведённого компанией ChiedoCover
4
Оптовая цена
7Хит

Мыло в бумажном флоупаке, 13гр

Настоящее фото товара Гель для душа, саше, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4
Оптовая цена
10Хит

Гель для душа, саше, 10 мл

Настоящее фото товара Шампунь-кондиционер, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4
Оптовая цена
8Хит

Шампунь-кондиционер, 10 мл

Настоящее фото товара Тапочки махровые, закрытые , произведённого компанией ChiedoCover
55
Оптовая цена
15Хит

Тапочки махровые, закрытые

Тапочки флисовые, открытыеНастоящее фото товара Тапочки флисовые, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
40
Оптовая цена
7Хит

Тапочки флисовые, открытые

Диван ЧестерНастоящее фото товара Диван Честер, произведённого компанией ChiedoCover
от37 800
Оптовая цена
12Хит

Диван Честер

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Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
14

Прихожая лофт Нагпур

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
16

Прихожая лофт Наилси

Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
7

Прихожая лофт Намвон

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
10

Прихожая лофт Наплен

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена
10

Прихожая лофт Наталь

Настоящее фото товара Прихожая Открытие, с нишей под сейф и холодильник, произведённого компанией ChiedoCover
40 290
Оптовая цена
11

Прихожая Открытие, с нишей под сейф и холодильник

Багажница с вешалкой ОфирНастоящее фото товара Багажница с вешалкой Офир, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
8

Багажница с вешалкой Офир

Настоящее фото товара Комплект для зоны прихожей Офир, произведённого компанией ChiedoCover
от63 790
Оптовая цена
15

Комплект для зоны прихожей Офир

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Дополнительные спальные места

Настоящее фото товара Дополнительное спальное место Extra-bed, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
9

Дополнительное спальное место Extra-bed

Настоящее фото товара Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
11

Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02

Настоящее фото товара Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
10

Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08

Настоящее фото товара Складная кровать EXB-07, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
10

Складная кровать EXB-07

Настоящее фото товара Двухспальная раскладная кровать EXB-03, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
7

Двухспальная раскладная кровать EXB-03

Настоящее фото товара Детская раскладная кровать BEB-01, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
6

Детская раскладная кровать BEB-01

Настоящее фото товара Раскладушка RXB-02, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
7

Раскладушка RXB-02

Настоящее фото товара Раскладушка RXB-01, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
7

Раскладушка RXB-01

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Стойки для багажа

Настоящее фото товара Стойка для багажа Вена, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
15

Стойка для багажа Вена

Настоящее фото товара Стойка для багажа Прага дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
8

Стойка для багажа Прага дерево

Настоящее фото товара Стойка для багажа Прага металл, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
11

Стойка для багажа Прага металл

Настоящее фото товара Стойка для багажа Осло, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
8

Стойка для багажа Осло

Настоящее фото товара Стойка для багажа Прива, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
11

Стойка для багажа Прива

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Односпальные кровати

Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
12

Кровать лофт Танле

Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
14

Кровать односпальная Виктория-ПП

Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
11

Кровать односпальная Сакура

Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Кровать односпальная Гарда

Кровать Алекса NUTНастоящее фото товара Кровать Алекса NUT, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Кровать Алекса NUT

Настоящее фото товара Кровать 900 Лайт МДФ Серый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
10

Кровать 900 Лайт МДФ Серый глянец

Настоящее фото товара Кровать 900 Лайт МДФ Черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
7

Кровать 900 Лайт МДФ Черный глянец

Кровать СомьеНастоящее фото товара Кровать Сомье, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кровать Сомье

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Двуспальные кровати

Настоящее фото товара Кровать Фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
12Хит

Кровать Фиеста

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Light, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Николь Light

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
13Хит

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
6

Кровать Аврора

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Двухъярусные кровати

Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
7

Двухярусная кровать Наманган

Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
6

Двухярусная кровать Наманган коричневый

Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Нарткала бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
10

Двухъярусная кровать Нарткала бежевый

Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Bolero, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
13

Двухъярусная кровать Bolero

Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
15

Двухъярусная кровать Тандем черный

Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
7

Двухъярусная кровать Тандем дерево

Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
14

Двухъярусная кровать Тандем белый

Кровать Амстердам двухъярусная детская с 2-мя ящикамиНастоящее фото товара Кровать Амстердам двухъярусная детская с 2-мя ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
120 690
Оптовая цена
11

Кровать Амстердам двухъярусная детская с 2-мя ящиками

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Детские кроватки

Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
10

Кроватка-домик Авеньён

Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
15

Кроватка-домик Авеньён (без борта)

Настоящее фото товара Кроватка Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
10

Кроватка Авеньён (без борта)

Настоящее фото товара Кроватка Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
15

Кроватка Авеньён

Настоящее фото товара Кроватка-домик Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена
10

Кроватка-домик Ницца

Настоящее фото товара Кроватка-домик Ницца (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена
15

Кроватка-домик Ницца (без борта)

Настоящее фото товара Кроватка Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена
6

Кроватка Ницца

Настоящее фото товара Кроватка Ницца (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
10

Кроватка Ницца (без борта)

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Основание для кроватей

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Металлическая кровать Искра с двойной перегородкойНастоящее фото товара Металлическая кровать Искра с двойной перегородкой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 080
Оптовая цена
11

Металлическая кровать Искра с двойной перегородкой

Металлическая кровать Искра со спинкойНастоящее фото товара Металлическая кровать Искра со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 120
Оптовая цена
14

Металлическая кровать Искра со спинкой

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Полотенца

Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 500, произведённого компанией ChiedoCover
270
Оптовая цена
10Хит

Полотенце для ног белое 500

Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 500, произведённого компанией ChiedoCover
250
Оптовая цена
14

Полотенце для ног синее 500

Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 700, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
6

Полотенце для ног белое 700

Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 700, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
15

Полотенце для ног синее 700

Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 30x50, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 30x50

Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 40x70, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 40x70

Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 50x90, произведённого компанией ChiedoCover
180
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 50x90

Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 70x140, произведённого компанией ChiedoCover
440
Оптовая цена
8Хит

Полотенце махровое белое 70x140

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Косметика

Зубной наборНастоящее фото товара Зубной набор, произведённого компанией ChiedoCover
21
Оптовая цена
10

Зубной набор

Настоящее фото товара Мыло 20г в гофрэ-плиссе, произведённого компанией ChiedoCover
14
Оптовая цена
6

Мыло 20г в гофрэ-плиссе

Настоящее фото товара Гель для душа во флаконе, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
17
Оптовая цена
15

Гель для душа во флаконе, 30 мл

Настоящее фото товара Шампунь во флаконе, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
17
Оптовая цена
11

Шампунь во флаконе, 30 мл

Бритвенный наборНастоящее фото товара Бритвенный набор, произведённого компанией ChiedoCover
20
Оптовая цена
12

Бритвенный набор

Настоящее фото товара Шапочка для душа , произведённого компанией ChiedoCover
9
Оптовая цена
8

Шапочка для душа

Косметический набор Настоящее фото товара Косметический набор , произведённого компанией ChiedoCover
9
Оптовая цена
11

Косметический набор

Настоящее фото товара Губка для обуви, произведённого компанией ChiedoCover
13
Оптовая цена
9

Губка для обуви

Оснащение гостиниц — выполненные заказы

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Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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