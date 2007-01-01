Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Лампы для кафе6 товаров
Светильники для кафе20 товаров
Люстры для кафе2 товара
Очистить всеМатериалалюминий
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V11109-PL Chester от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V11109-PL Chester, произведённого компанией ChiedoCover
15 09032
21 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный V11109-PL Chester

10
В наличии 17 шт.

Создание правильной атмосферы в кафе невозможно без грамотно подобранного освещения. Современные светильники для ресторанов и баров — это не просто источник света, а важный элемент дизайна интерьера, влияющий на восприятие пространства и комфорт посетителей.

Профессиональное освещение для HoReCa должно соответствовать ряду требований: устойчивость к интенсивной эксплуатации, пожаробезопасность, эстетичный внешний вид и функциональность. В нашем каталоге представлен широкий выбор светильников для предприятий общественного питания: подвесные светильники для кафе, настенные бра для ресторанов, трековые системы для баров, декоративные люстры для кофеен.

Особую популярность набирают следующие модели:

  • Подвесные светильники с возможностью регулировки высоты
  • Трековые системы для зонирования пространства
  • Дизайнерские светильники в современном стиле
  • Настенные брадля создания акцентного освещения
  • Светильники с энергоэффективными LED-лампами
  • Освещение в стиле лофт

При выборе освещения для кафе важно учитывать:

  • цветовую температуру (тёплый/нейтральный/холодный свет)
  • уровень освещённости (не менее 200 лк на рабочих поверхностях)
  • возможность создания различных сценариев освещения
  • соответствие нормам пожарной безопасности
  • энергоэффективность используемых ламп

Преимущества профессионального освещения для HoReCa:

  1. Создание многоуровневой системы освещения
  2. Возможность зонирования пространства через свет
  3. Использование энергоэффективных LED-решений
  4. Антивандальные модели для общественных мест
  5. Управление освещением через smart-системы

Технические характеристики светильников:

  • Тип цоколя: E27/E14
  • Мощность: до 60W
  • Материалы: металл, стекло, пластик
  • Цветовые решения: латунь, никель, черный, белый
  • Гарантия: до 12 месяцев
Фильтры
Сбросить