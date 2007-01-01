Распродажа
7 990 ₽

Настенный светильник V6052-1W Sachara

В наличии 44 шт.
9 990 ₽

Подвесной светильник V2760-1P Sega 1*E27*60W

В наличии 284 шт.В пути 100 шт.
9 990 ₽

Бра V11078-1W Lilly

В наличии 29 шт.
21 490 ₽

Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W

В наличии 43 шт.
34 990 ₽

Люстра подвесная V2522-5P Maximilian 5*E27*60W

В наличии 50 шт.

Создание правильной атмосферы в кафе невозможно без грамотно подобранного освещения. Современные светильники для ресторанов и баров — это не просто источник света, а важный элемент дизайна интерьера, влияющий на восприятие пространства и комфорт посетителей.

Профессиональное освещение для HoReCa должно соответствовать ряду требований: устойчивость к интенсивной эксплуатации, пожаробезопасность, эстетичный внешний вид и функциональность. В нашем каталоге представлен широкий выбор светильников для предприятий общественного питания: подвесные светильники для кафе, настенные бра для ресторанов, трековые системы для баров, декоративные люстры для кофеен.

Особую популярность набирают следующие модели:

  • Подвесные светильники с возможностью регулировки высоты
  • Трековые системы для зонирования пространства
  • Дизайнерские светильники в современном стиле
  • Настенные брадля создания акцентного освещения
  • Светильники с энергоэффективными LED-лампами
  • Освещение в стиле лофт

При выборе освещения для кафе важно учитывать:

  • цветовую температуру (тёплый/нейтральный/холодный свет)
  • уровень освещённости (не менее 200 лк на рабочих поверхностях)
  • возможность создания различных сценариев освещения
  • соответствие нормам пожарной безопасности
  • энергоэффективность используемых ламп

Преимущества профессионального освещения для HoReCa:

  1. Создание многоуровневой системы освещения
  2. Возможность зонирования пространства через свет
  3. Использование энергоэффективных LED-решений
  4. Антивандальные модели для общественных мест
  5. Управление освещением через smart-системы

Технические характеристики светильников:

  • Тип цоколя: E27/E14
  • Мощность: до 60W
  • Материалы: металл, стекло, пластик
  • Цветовые решения: латунь, никель, черный, белый
  • Гарантия: до 12 месяцев
