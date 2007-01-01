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          Новинки в категории освещение

          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 080 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Ricciolo, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          53 480 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Lightstar Ricciolo
          Настоящее фото товара Потолочная люстра Arti Lampadari Castellana, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          17 952 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Потолочная люстра Arti Lampadari Castellana
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Up And Down, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          32 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Up And Down
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL Gold, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 563 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра подвесная Imex KL Gold
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar , произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          398 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Встраиваемый светильник Lightstar
          Настоящее фото товара Спот Citilux Декарт, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Спот Citilux Декарт
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          25 249 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра потолочная Citilux Эдисон
          Настоящее фото товара Торшер Nevada черный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Торшер Nevada черный
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт XXX
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим X, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
          Настоящее фото товара Настольная лампа Monile, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Настольная лампа Monile
          Настоящее фото товара Настольная лампа Olivia зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Настольная лампа Olivia зеленая
          Настоящее фото товара Подсветка Fino 52, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подсветка Fino 52
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Chain №3, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Chain №3
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Ring №5, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Ring №5
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Bergamo №1, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Bergamo №1
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Dunas №4, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесной светильник Dunas №4

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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