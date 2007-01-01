Парикмахерские кресла

Сначала популярные
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
64 150 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло мужское Барбер МД-600
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-458, произведённого компанией ChiedoCover
123 150 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло мужское Барбер МД-458
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8779, произведённого компанией ChiedoCover
107 850 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло мужское Барбер МД-8779
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Бруклин, произведённого компанией ChiedoCover
29 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Парикмахерское кресло Бруклин
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8777, произведённого компанией ChiedoCover
93 650 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-8777
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло МД-832, произведённого компанией ChiedoCover
31 750 ₽
Оптовая цена
4.5
Парикмахерское кресло МД-832
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
85 250 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
83 450 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское барбер Оксфорд
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
83 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный , произведённого компанией ChiedoCover
89 450 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, каркас крашенный металл, произведённого компанией ChiedoCover
76 450 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло мужское барбер Ричард, каркас крашенный металл
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, полированный каркас медного цвета, произведённого компанией ChiedoCover
97 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское барбер Ричард, полированный каркас медного цвета
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Стэнфорд, произведённого компанией ChiedoCover
91 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское барбер Стэнфорд
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Челленджер, произведённого компанией ChiedoCover
55 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло мужское барбер Челленджер
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8763, тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
60 050 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-8763, тёмно-коричневый
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8771, черный, произведённого компанией ChiedoCover
70 950 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-8771, черный
Настоящее фото товара Детское барбер кресло Little Bro, произведённого компанией ChiedoCover
45 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Детское барбер кресло Little Bro
Настоящее фото товара Детское барбер кресло Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
55 750 ₽
Оптовая цена
4.6
Детское барбер кресло Rodeo
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Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8772, произведённого компанией ChiedoCover
90 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-8772
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-456, произведённого компанией ChiedoCover
97 250 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-456
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8776, произведённого компанией ChiedoCover
85 650 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло мужское Барбер МД-8776
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-460, произведённого компанией ChiedoCover
123 150 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло мужское Барбер МД-460
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-422, произведённого компанией ChiedoCover
75 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло мужское Барбер МД-422
Настоящее фото товара Мужское парикмахерское кресло МД-8738 гидравлика, произведённого компанией ChiedoCover
64 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Мужское парикмахерское кресло МД-8738 гидравлика
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер Осборн, произведённого компанией ChiedoCover
64 150 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское Барбер Осборн
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер Дональд, произведённого компанией ChiedoCover
48 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло мужское Барбер Дональд
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер Джейсон, произведённого компанией ChiedoCover
45 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло мужское Барбер Джейсон
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло Алонсо зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
51 190 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Алонсо зеленый
Настоящее фото товара Кресло Алонсо, произведённого компанией ChiedoCover
51 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Алонсо
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер Тайлер, произведённого компанией ChiedoCover
43 550 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло мужское Барбер Тайлер
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер Тайлер Холд, произведённого компанией ChiedoCover
50 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло мужское Барбер Тайлер Холд
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8763, произведённого компанией ChiedoCover
60 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло мужское Барбер МД-8763
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8756, произведённого компанией ChiedoCover
45 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское Барбер МД-8756
Настоящее фото товара Кресло мужское Barber МД-8770, произведённого компанией ChiedoCover
48 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло мужское Barber МД-8770
Настоящее фото товара Кресло мужское Barber МД-8500 коричневый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
32 950 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло мужское Barber МД-8500 коричневый матовый
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло МД-829, произведённого компанией ChiedoCover
27 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Парикмахерское кресло МД-829
Настоящее фото товара Кресло мужское МД-239, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское МД-239
Настоящее фото товара Мужское винтажное парикмахерское кресло 2, произведённого компанией ChiedoCover
95 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Мужское винтажное парикмахерское кресло 2
Настоящее фото товара Мужское винтажное парикмахерское кресло 5, произведённого компанией ChiedoCover
60 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Мужское винтажное парикмахерское кресло 5
Настоящее фото товара Мужское винтажное парикмахерское кресло 6, произведённого компанией ChiedoCover
68 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Мужское винтажное парикмахерское кресло 6
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Классическое мужское парикмахерское кресло 11, произведённого компанией ChiedoCover
68 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Классическое мужское парикмахерское кресло 11
Настоящее фото товара Мужское парикмахерское кресло 13, произведённого компанией ChiedoCover
60 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Мужское парикмахерское кресло 13
Настоящее фото товара Мужское парикмахерское кресло, модель №15, произведённого компанией ChiedoCover
65 090 ₽
Оптовая цена
5
Мужское парикмахерское кресло, модель №15
Настоящее фото товара Мужское парикмахерское кресло для бритья №16, произведённого компанией ChiedoCover
60 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Мужское парикмахерское кресло для бритья №16

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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