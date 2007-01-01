Парикмахерское оборудование

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Парикмахерское оборудование
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
64 150 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло мужское Барбер МД-600
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-458, произведённого компанией ChiedoCover
123 150 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло мужское Барбер МД-458
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8779, произведённого компанией ChiedoCover
107 850 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло мужское Барбер МД-8779
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Бруклин, произведённого компанией ChiedoCover
29 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Парикмахерское кресло Бруклин
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8777, произведённого компанией ChiedoCover
93 650 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-8777
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло МД-832, произведённого компанией ChiedoCover
31 750 ₽
Оптовая цена
4.5
Парикмахерское кресло МД-832
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
85 250 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
83 450 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское барбер Оксфорд
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
83 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный , произведённого компанией ChiedoCover
89 450 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, полированный каркас медного цвета, произведённого компанией ChiedoCover
97 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское барбер Ричард, полированный каркас медного цвета
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Стэнфорд, произведённого компанией ChiedoCover
91 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское барбер Стэнфорд
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Челленджер, произведённого компанией ChiedoCover
55 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло мужское барбер Челленджер
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8763, тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
60 050 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-8763, тёмно-коричневый
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8771, черный, произведённого компанией ChiedoCover
70 950 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-8771, черный
Настоящее фото товара Детское барбер кресло Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
55 750 ₽
Оптовая цена
4.6
Детское барбер кресло Rodeo
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8772, произведённого компанией ChiedoCover
90 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-8772
Настоящее фото товара Детское барбер кресло Little Bro, произведённого компанией ChiedoCover
45 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Детское барбер кресло Little Bro
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, каркас крашенный металл, произведённого компанией ChiedoCover
76 450 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло мужское барбер Ричард, каркас крашенный металл
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Классик, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
5
Парикмахерское кресло Классик
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Контакт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Парикмахерское кресло Контакт
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Глория, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Парикмахерское кресло Глория
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Парикмахерское кресло Лира
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Тейт, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Парикмахерское кресло Тейт
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Соло, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Парикмахерское кресло Соло
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
13 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Парикмахерское кресло Стандарт
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Бриз гидравлика хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Парикмахерское кресло Бриз гидравлика хром
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Парикмахерская кресло Стил, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Парикмахерская кресло Стил
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
14 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Парикмахерское кресло Алекс
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Инекс, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Парикмахерское кресло Инекс
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Эклипс, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Парикмахерское кресло Эклипс
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Фотис №1, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Парикмахерское кресло Фотис №1
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Луна, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Парикмахерское кресло Луна
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Паркано, произведённого компанией ChiedoCover
15 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Парикмахерское кресло Паркано
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Касатка, произведённого компанией ChiedoCover
15 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Парикмахерское кресло Касатка
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Карвиа, произведённого компанией ChiedoCover
15 390 ₽
Оптовая цена
5
Парикмахерское кресло Карвиа
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Касала, произведённого компанией ChiedoCover
15 490 ₽
Оптовая цена
5
Парикмахерское кресло Касала
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Атэна, произведённого компанией ChiedoCover
15 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Парикмахерское кресло Атэна
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Имидж, произведённого компанией ChiedoCover
19 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Парикмахерское кресло Имидж
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Сити №2, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Парикмахерское кресло Сити №2
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Юсдаль, произведённого компанией ChiedoCover
15 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Парикмахерское кресло Юсдаль
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Клаун, произведённого компанией ChiedoCover
15 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Парикмахерское кресло Клаун
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Брут №1, произведённого компанией ChiedoCover
15 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Парикмахерское кресло Брут №1
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Домино, произведённого компанией ChiedoCover
15 890 ₽
Оптовая цена
5
Парикмахерское кресло Домино

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют