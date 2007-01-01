Педикюрные кресла

Сначала популярные
Настоящее фото товара Педикюрная подставка для ног Соната, произведённого компанией ChiedoCover
9 500 ₽
Оптовая цена
4.2
Педикюрная подставка для ног Соната
Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Капричи, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф для мастера педикюра Капричи
Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Соната, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф для мастера педикюра Соната
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Модана, произведённого компанией ChiedoCover
16 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрное кресло Модана
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Надир, произведённого компанией ChiedoCover
16 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Педикюрное кресло Надир
Настоящее фото товара Педикюрное группа Надир, произведённого компанией ChiedoCover
17 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрное группа Надир
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Мадрас, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Педикюрное кресло Мадрас
Настоящее фото товара Педикюрное группа Натли, произведённого компанией ChiedoCover
19 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Педикюрное группа Натли
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Анна стационарное, произведённого компанией ChiedoCover
20 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Педикюрное кресло Анна стационарное
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Майкол, произведённого компанией ChiedoCover
20 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Педикюрное кресло Майкол
Настоящее фото товара Педикюрная группа Смолл, произведённого компанией ChiedoCover
22 690 ₽
Оптовая цена
5
Педикюрная группа Смолл
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Майсен, произведённого компанией ChiedoCover
21 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Педикюрное кресло Майсен
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
25 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Педикюрное кресло Соната
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Venezia, произведённого компанией ChiedoCover
25 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Педикюрное кресло Venezia
Настоящее фото товара Кресло для педикюра Макапа, произведённого компанией ChiedoCover
26 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло для педикюра Макапа
Настоящее фото товара Педикюрная группа Винсент, произведённого компанией ChiedoCover
28 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрная группа Винсент
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Дарен, произведённого компанией ChiedoCover
28 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Педикюрное кресло Дарен
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Анна на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
28 790 ₽
Оптовая цена
5
Педикюрное кресло Анна на гидравлике
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Настоящее фото товара Педикюрное кресло Hanna на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
28 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Педикюрное кресло Hanna на гидравлике
Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на пневматике, произведённого компанией ChiedoCover
29 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Педикюрная группа Классик на пневматике
Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
30 190 ₽
Оптовая цена
5
Педикюрная группа Классик на гидравлике
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Маккей, произведённого компанией ChiedoCover
30 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрное кресло Маккей
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Flora, произведённого компанией ChiedoCover
30 690 ₽
Оптовая цена
5
Педикюрное кресло Flora
Настоящее фото товара Кресло для педикюра Классик на пневматике, произведённого компанией ChiedoCover
31 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло для педикюра Классик на пневматике
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Макомб, произведённого компанией ChiedoCover
31 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Педикюрное кресло Макомб
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Малага, произведённого компанией ChiedoCover
32 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Педикюрное кресло Малага
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
37 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка, произведённого компанией ChiedoCover
37 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Gloria, произведённого компанией ChiedoCover
30 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Педикюрное кресло Gloria
Настоящее фото товара Педикюрная группа S на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
35 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрная группа S на гидравлике
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Маккомб на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
36 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Педикюрное кресло Маккомб на гидравлике
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Малага на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
38 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрное кресло Малага на гидравлике
Настоящее фото товара Педикюрное спа-кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
40 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Педикюрное спа-кресло Комфорт
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Юлия на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
43 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Педикюрное кресло Юлия на гидравлике
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Слава на гидравлике поворотное, произведённого компанией ChiedoCover
44 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрное кресло Слава на гидравлике поворотное
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Татьяна на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
46 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Педикюрное кресло Татьяна на гидравлике
Настоящее фото товара Педикюрно-Косметологическое кресло Prestige реклайнер механика, произведённого компанией ChiedoCover
46 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Педикюрно-Косметологическое кресло Prestige реклайнер механика
Настоящее фото товара Педикюрное кресло P16 гидравлика, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
44 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Педикюрное кресло P16 гидравлика
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Ирина гидравлика, произведённого компанией ChiedoCover
45 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Педикюрное кресло Ирина гидравлика
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Юлия одномоторное, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
47 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Педикюрное кресло Юлия одномоторное
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Педикюрное кресло ММКК-1 одномоторное, произведённого компанией ChiedoCover
52 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Педикюрное кресло ММКК-1 одномоторное
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижные, произведённого компанией ChiedoCover
52 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижные
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Татьяна одномоторное, произведённого компанией ChiedoCover
53 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Педикюрное кресло Татьяна одномоторное
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Франклин одномоторное, произведённого компанией ChiedoCover
54 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Педикюрное кресло Франклин одномоторное

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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