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Стулья Chic

Настоящее фото товара Стул Chic коралл, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Chic коралл
Настоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 650 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Chic кварцевый
Настоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Chic шоколадный
Настоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Chic бургунди
Настоящее фото товара Стул Chic коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Chic коричневый
Настоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Chic крем-брюле
Настоящее фото товара Стул Chic антрацитовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Chic антрацитовый меланж
Настоящее фото товара Стул Chic бежевый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Chic бежевый меланж
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Стулья Венера

Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Венера, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Настоящее фото товара Стул Венера, микрофибра цвет стальной , произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, микрофибра цвет стальной
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет мятный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет мятный
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Стулья Квини

Настоящее фото товара Стул Квини, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Квини, желтый
Настоящее фото товара Стул Квини, синий, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Квини, синий
Настоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Квини, розовый
Настоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Квини, серый
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Стулья Диана

Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Диана, вельвет изумрудный
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Стулья Кромвель

Настоящее фото товара Стул Кромвель, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кромвель, бежевый
Настоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
Новинка
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кромвель, желтый
Настоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кромвель, мятный
Настоящее фото товара Стул Кромвель, серый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кромвель, серый
Настоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кромвель, синий
Настоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кромвель, фиолетовый
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Стулья Монарх

Настоящее фото товара Стул Монарх, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
Новинка
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Монарх, зеленый
Настоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Монарх, розовый
Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Монарх, серый
Настоящее фото товара Стул Монарх, морской, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Монарх, морской
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Стулья ИЗО

Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Изо
Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Изо Хром
Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо с пюпитром, красный
Настоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Изо G
Настоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Изо GTS
Настоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо Net
Настоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Изо PL
Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Изо СТ
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Барные стулья EAMES

Настоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул EAMES барный черный
Настоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул EAMES барный белый
Настоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames барный DSW оранжевый
Настоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Настоящее фото товара Стул DSW барный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул DSW барный бежевый
Настоящее фото товара Стул DSW барный Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW барный Бирюзовый
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Стулья Eames DAW

Настоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames DAW белый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DAW черный
Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DAW голубой
Настоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames DAW красный
Настоящее фото товара Стул Eames DAW желтый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Eames DAW желтый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DAW PC прозрачный серый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 700 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames DAW PC прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames DAW коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 999 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DAW коричневый
Все

Новые стулья

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Хит 25мм
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
НовинкаХит
3 990 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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