По профессиям

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Кресла кассира

Настоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Либерти черный
Настоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Либерти бежевый
Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло КС-2
Настоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Престиж
Настоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Рой
Настоящее фото товара Кресло Форс, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Форс
Настоящее фото товара Кресло Хокер, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Хокер
Настоящее фото товара Кресло Эмир, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Эмир
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Кресла для руководителей

Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Бона (бронза)
Настоящее фото товара Кресло Амели, произведённого компанией ChiedoCover
17 250 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Амели
Настоящее фото товара Кресло Кольт, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Кольт
Настоящее фото товара Кресло Лима, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Лима
Настоящее фото товара Кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Марго
Настоящее фото товара Кресло Морган, произведённого компанией ChiedoCover
12 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Морган
Настоящее фото товара Кресло Пилот люкс, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Пилот люкс
Настоящее фото товара Кресло Атлант PL-1, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Атлант PL-1
Все

Кресла для производств и лабораторий

Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло КС-6
Настоящее фото товара Стул Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-11 М
Настоящее фото товара Стул барный Диско красный, произведённого компанией ChiedoCover-38%
1 999 ₽3 199 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул барный Диско красный
Настоящее фото товара Стул барный Диско черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 199 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул барный Диско черный
Настоящее фото товара Стул барный Диско бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
1 999 ₽3 199 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Диско бежевый
Настоящее фото товара Кресло КС-3, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло КС-3
Все

Кресла для персонала

Настоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Альфа
Настоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Комфорт
Настоящее фото товара Кресло Степ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Степ
Настоящее фото товара Кресло Томас, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Томас
Настоящее фото товара Кресло Чарли, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Чарли
Настоящее фото товара Кресло Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Юпитер
Настоящее фото товара Кресло Биг, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Биг
Настоящее фото товара Кресло Биг+, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Биг+
Все

Стул для продавца

Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Изо
Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Изо Хром
Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Аскона
Настоящее фото товара Стул Боско, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Боско
Настоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Джуна
Настоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Изо G
Настоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Марс
Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииНовинкаХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Все

Стулья для швеи

Настоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Регал
Настоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Изо PL
Настоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Квета
Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Сильвия
Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Стандарт
Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Стандарт +
Настоящее фото товара Стул Балун G, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Балун G
Настоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Стандарт, кожзам
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Стулья для визажиста

Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Ститч, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
6 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Порше белый
Настоящее фото товара Стул барный Порше черный, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
6 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Порше черный
Настоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
6 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Порше красный
Настоящее фото товара Стул барный Порше коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 699 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Порше коричневый
Настоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Бентли, белый
Настоящее фото товара Стул барный Бентли, черный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Бентли, черный
Все

Парты

Настоящее фото товара Парта двухместная с полкой К2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
5
Парта двухместная с полкой К2
Настоящее фото товара Парта двухместная К1, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Парта двухместная К1
Настоящее фото товара Парта двухместная с полкой С2, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Парта двухместная с полкой С2
Настоящее фото товара Парта одноместная с полкой К2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Парта одноместная с полкой К2
Настоящее фото товара Парта одноместная с полкой С2, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Парта одноместная с полкой С2
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Все

Парикмахерское оборудование

Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
64 150 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло мужское Барбер МД-600
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-458, произведённого компанией ChiedoCover
123 150 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло мужское Барбер МД-458
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8779, произведённого компанией ChiedoCover
107 850 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло мужское Барбер МД-8779
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Бруклин, произведённого компанией ChiedoCover
29 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Парикмахерское кресло Бруклин
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8777, произведённого компанией ChiedoCover
93 650 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-8777
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло МД-832, произведённого компанией ChiedoCover
31 750 ₽
Оптовая цена
4.5
Парикмахерское кресло МД-832
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
85 250 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
83 450 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское барбер Оксфорд

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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