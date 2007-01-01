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Мебель для конференц-залов

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
1 840 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Настоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Офисный с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 220 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 25мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 440 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 120 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 220 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 320 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Изо
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Стулья для кейтеринга

Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Борно серый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Хит
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Борно
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
НовинкаХит
3 990 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
НовинкаХит
3 990 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
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Мебель для летнего кафе

Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
3 990 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья Лидер 8, уличная из реек
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Все

Мебель для кафе

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 640 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 690 ₽1 840 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Красный
Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
5 990 ₽10 360 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames Бежевый
Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Темно-серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
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Столы для ресторанов

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 21
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 5, венге
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 3, белый
Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Миллер 140
Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-17%
8 390 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лофт-6
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Столы для столовых

Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 23 прямоугольный
Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover-10%
3 890 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол складной Монифит
Настоящее фото товара Стол пластиковый квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
950 ₽
Оптовая цена
5
Стол пластиковый квадратный
Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту квадратный
Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Модена 129 черный
Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Равенна квадратный
Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Болонья 110
Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover-17%
4 890 ₽5 850 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол складной Виктория 150
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Мебель для баров

Настоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix барный голубой матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
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Мебель для ресторанов

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 7
Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лидер 11
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стол письменный Industrial на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
49 800 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол письменный Industrial на колесиках
Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
13 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Миллер 160
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Стулья для актового зала

Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция многоместная ИЗО-4
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Все

Стулья для гостиниц и отелей

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tulip
Настоящее фото товара X-Стул Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
X-Стул Бостон
Настоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Вилла
Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
5 300 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Фил
Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover-12%
В наличииНовинка
5 790 ₽6 550 ₽
Оптовая цена
5
Стул Ким
Настоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Чип
Настоящее фото товара Стул Narisawa, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Narisawa

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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