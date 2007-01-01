По стилю

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Классические стулья

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 350 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 440 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - кожзам
Все

Необычные стулья

Настоящее фото товара Стул Берн темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Берн темно-синий
Настоящее фото товара Стул Him and Her красный, произведённого компанией ChiedoCover
18 800 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Him and Her красный
Настоящее фото товара Кресло ЭГГ Чаир, произведённого компанией ChiedoCover
33 050 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло ЭГГ Чаир
Настоящее фото товара Стул Stay, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Stay, зеленый
Настоящее фото товара Стул Stay, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Stay, белый
Настоящее фото товара Стул Stay, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Stay, синий
Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Him and Her белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 800 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Him and Her белый
Все

Мебель Барокко

Настоящее фото товара Полукресло Шарлотта, произведённого компанией ChiedoCover
11 550 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотта
Настоящее фото товара Полукресло Шарлотт, произведённого компанией ChiedoCover
10 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотт
Настоящее фото товара Диван-кушетка Рекамье, произведённого компанией ChiedoCover
46 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван-кушетка Рекамье
Настоящее фото товара Кресло Бри, произведённого компанией ChiedoCover
9 250 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Бри
Настоящее фото товара Стул-кресло Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Виктория
Настоящее фото товара Стул Memas, произведённого компанией ChiedoCover-27%
12 590 ₽17 100 ₽
Оптовая цена
5
Стул Memas
Настоящее фото товара Стул Miro, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-34%
Новинка
12 590 ₽19 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Miro, коричневый
Настоящее фото товара Кресло Ричи, произведённого компанией ChiedoCover
9 970 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Ричи
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Мебель в скандинавском стиле

Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Белый
Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Зеленый
Настоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Белый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Черный патина золото
Настоящее фото товара Стул Tolix Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Настоящее фото товара Стул Tolix Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tolix Белый матовый
Все

Мебель Модерн

Настоящее фото товара Стул Ницца, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Ницца, красный
Настоящее фото товара Стул Ницца с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Ницца с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Ницца барный
Настоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
В наличии
8 990 ₽9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Laval, золотой
Настоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
8 990 ₽9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Laval, серебристый
Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
5 300 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Фил
Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tulip
Настоящее фото товара Стул Narisawa, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Narisawa
Все

Дизайнерские стулья

Настоящее фото товара Стул Tulip белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tulip белый
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire Side , произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Bertoia Wire Side
Настоящее фото товара Стул Tulip черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tulip черный
Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia полубарный черный
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
19 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia Diamond
Настоящее фото товара Стул Tulip розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tulip розовый
Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Bertoia Side кожаный белый
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Bertoia Wire белый
Все

Мебель в индустриальном стиле

Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-3
Настоящее фото товара Стул-кресло Eames Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
25 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул-кресло Eames Rodeo
Настоящее фото товара Стул Консек барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Консек барный, серый
Настоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лофт-2
Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лофт-4
Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
3 900 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лофт-5
Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лофт-6
Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лофт-7
Все

Мебель Хай тек

Настоящее фото товара Стул Eames M белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
2 190 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames M белый
Настоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover-7%
550 ₽590 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол Е08 на стул Eames
Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Красный
Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
5 990 ₽10 360 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames Бежевый
Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Темно-серый
Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Коричневый
Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
1 990 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Мини детский, голубой
Все

Мебель в стиле Кантри

Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Наполеон Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Наполеон Красный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover-19%
НовинкаХит
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венский, орех
Настоящее фото товара Стул Венский, бук, произведённого компанией ChiedoCover-19%
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Венский, бук
Все

Стулья Прованс

Настоящее фото товара Стул Вольтер французский Дог, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Вольтер французский Дог
Настоящее фото товара Стул Вольтер, венге, лось, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольтер, венге, лось
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у Тиффани
Настоящее фото товара Стул Bianca, произведённого компанией ChiedoCover-50%
12 490 ₽24 970 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Bianca
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, Давид, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул с подлокотниками Bianca, Давид
Настоящее фото товара Стул Вольтер Balloon, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольтер Balloon
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, лиса, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул с подлокотниками Bianca, лиса
Настоящее фото товара Стул Вольтер, венге, долматинец, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Вольтер, венге, долматинец

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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