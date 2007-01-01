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Белорусские ткани

Настоящее фото товара Ткань Журавинка 305 см, произведённого компанией ChiedoCover
720 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань Журавинка 305 см
Настоящее фото товара Ткань Журавинка 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
320 ₽
Оптовая цена
5
Ткань Журавинка 155 см
Настоящее фото товара Ткань Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
450 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Хельга
Настоящее фото товара Ткань Мати, произведённого компанией ChiedoCover
450 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Мати
Настоящее фото товара Ткань Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
3.9
Ткань Ричард
Настоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 480 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть Ричард, круглая
Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
620 ₽
Оптовая цена
5
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
770 ₽
Оптовая цена
4.9
Скатерть Мати
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Российские ткани

Настоящее фото товара Ткань Корона, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
520 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Корона, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Арш, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
520 ₽
Оптовая цена
4.9
Ткань Арш, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Санта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
520 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Санта, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Кросс, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
520 ₽
Оптовая цена
4.5
Ткань Кросс, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Ромб, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
520 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань Ромб, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Винтаж, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
520 ₽
Оптовая цена
4.5
Ткань Винтаж, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Виолетта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
520 ₽
Оптовая цена
4.3
Ткань Виолетта, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Твил, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
290 ₽
Оптовая цена
4.4
Ткань Твил
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Итальянские ткани

Настоящее фото товара Ткань ARS, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 510 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань ARS
Настоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
1 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть ARS
Настоящее фото товара Дорожка ARS, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
440 ₽
Оптовая цена
4.3
Дорожка ARS
Настоящее фото товара Ткань DECO, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 339 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань DECO
Настоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.1
Скатерть Deco
Настоящее фото товара Ткань Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 770 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань Panama Dolce
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Испанские ткани

Настоящее фото товара Ткань Satin, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 240 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Satin
Настоящее фото товара Ткань Saten, произведённого компанией ChiedoCover
1 360 ₽
Оптовая цена
4.4
Ткань Saten
Настоящее фото товара Ткань FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 630 ₽
Оптовая цена
4.4
Ткань FIRENZE
Настоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
4 810 ₽
Оптовая цена
4.6
Скатерть FIRENZE
Настоящее фото товара Ткань Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Madrid, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 470 ₽
Оптовая цена
4.4
Ткань Madrid
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Турецкие ткани

Настоящее фото товара Ткань Montana, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
452 ₽
Оптовая цена
4.1
Ткань Montana, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Spectra, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
464 ₽
Оптовая цена
4.1
Ткань Spectra, велюр
Настоящее фото товара Ткань Hilton, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
1 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Hilton, рогожка
Настоящее фото товара Ткань ANGELIQUE, Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань ANGELIQUE, Жаккард
Настоящее фото товара Ткань Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 260 ₽
Оптовая цена
4.3
Ткань Profyline
Настоящее фото товара Ткань Marguerite, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
1 050 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Marguerite, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Chateau, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
1 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань Chateau, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Freedom, флок, произведённого компанией ChiedoCover
1 600 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Freedom, флок
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Китайские ткани

Настоящее фото товара Ткань Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Ткань Bamboo
Настоящее фото товара Ткань Galaxy, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
820 ₽
Оптовая цена
4.3
Ткань Galaxy, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Scandinavia, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
620 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Scandinavia, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Sparta, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
870 ₽
Оптовая цена
4.1
Ткань Sparta, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Studio, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
750 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань Studio, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Marco Polo, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
1 200 ₽
Оптовая цена
4.5
Ткань Marco Polo, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Luxor, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Luxor, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Enigma, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
850 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Enigma, жаккард
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Стулья из Малайзии

Настоящее фото товара Стул Oden эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover-27%
2 190 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Oden эспрессо
Настоящее фото товара Стул Oden красный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Oden красный
Настоящее фото товара Стул Oden светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Oden светло-серый
Настоящее фото товара Стул Oden коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Oden коричневый
Настоящее фото товара Стул Oden оливковый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Oden оливковый
Настоящее фото товара Стул обеденный Viva темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул обеденный Viva темно-серый
Настоящее фото товара Стул обеденный Viva оливковый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул обеденный Viva оливковый
Настоящее фото товара Стул обеденный Vincent синий, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул обеденный Vincent синий

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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