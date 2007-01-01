Хиты в категории подборки

Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
5 490 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Kongsberg, голубой
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииНовинкаХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Белый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
НовинкаХит
3 990 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover-14%
НовинкаХит
6 890 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Роза, вельвет цвет бордо
Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
НовинкаХит
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Такер, черный деревянный
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
5 490 ₽
Оптовая цена
4
Стул Гаага коричневый
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кроссбэк, старинный орех
Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 9
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
3 900 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лофт-5
Настоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииНовинкаХит
269 ₽299 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 01 белый
Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-1
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Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
НовинкаХит
3 990 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииНовинкаХит
269 ₽299 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 08 белый
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Верона, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье чугунное Верона
Настоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
410 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 01 цветной
Настоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
370 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 08 цветной
Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
480 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 02
Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол для стола 05
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
540 ₽
Оптовая цена
4.6
Фуршетная юбка 01
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, произведённого компанией ChiedoCover-3%
Хит
4 890 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье чугунное Марко
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм
Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
4 390 ₽4 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Настоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 480 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть Ричард, круглая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 350 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
90 ₽
Оптовая цена
4.3
Салфетки Габардин
Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
25 249 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра потолочная Citilux Эдисон
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 120 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-12%
НовинкаХит
1 490 ₽1 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Азия 20мм
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
4 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кроссбэк дерево, венге
Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ КР, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
4 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье чугунное Понтэ КР
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 21
Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 23 прямоугольный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Диван c каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
20 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван c каретной стяжкой
Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Золото, деревянный
Настоящее фото товара Чехол 74 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 120 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 74 Premium

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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