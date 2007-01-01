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Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииНовинкаХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
1 740 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Настоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
В наличии
8 990 ₽9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Laval, золотой
Настоящее фото товара Скамья со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
36 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамья со спинкой
Настоящее фото товара Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover-14%
В наличииНовинка
8 690 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
В наличииНовинка
7 090 ₽7 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
7 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех
Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover-9%
В наличииНовинка
5 990 ₽6 550 ₽
Оптовая цена
5
Стул Ким
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
2 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
4 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лидер 3, D1500, орех, черный
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Настоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
В наличииНовинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Такер, красный деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
В наличииНовинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Такер, голубой деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-3%
В наличииНовинка
4 490 ₽4 610 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Такер барный, белый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Такер барный, черный деревянный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-7%
В наличииНовинка
4 690 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Настоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииНовинкаХит
269 ₽299 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 01 белый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииНовинкаХит
269 ₽299 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 08 белый
Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
В наличии
410 ₽480 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 02, спандекс бирюзовый
Настоящее фото товара Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
В наличииНовинка
120 ₽140 ₽
Оптовая цена
4.2
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
120 ₽
Оптовая цена
4.2
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Настоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
5 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Амьен серый велюр
Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, произведённого компанией ChiedoCover-13%
В наличииНовинка
3 590 ₽4 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кьявари пластиковый NEW
Настоящее фото товара Стул Наполеон NEW, капучино, произведённого компанией ChiedoCover-6%
В наличииНовинка
3 390 ₽3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон NEW, капучино
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-41%
В наличии
3 490 ₽5 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Луи Гост Черный, пластиковый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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