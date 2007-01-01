Новинки в категории подборки

Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
5 490 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Kongsberg, голубой
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииНовинкаХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
1 740 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Solar, желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 750 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Solar, желтый, ножки металл
Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Белый
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 4
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
НовинкаХит
3 990 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 6
Настоящее фото товара Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover-14%
В наличииНовинка
8 690 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех
Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
3 990 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover-14%
НовинкаХит
6 890 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Роза, вельвет цвет бордо
Настоящее фото товара Дизайнерское кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
39 200 ₽50 960 ₽
Оптовая цена
4.8
Дизайнерское кресло Лотос
Настоящее фото товара Стол Лидер 16, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 16
Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
НовинкаХит
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Такер, черный деревянный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Кресло Egg, желтое, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
43 990 ₽57 190 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Egg, желтое
Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover-25%
Новинка
2 390 ₽3 150 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Руби белый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 890 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Настоящее фото товара Диван Кинг, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
27 990 ₽36 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Кинг
Настоящее фото товара Стул Маллин, шенилл синий / жаккард узор, ножки - венге, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Маллин, шенилл синий / жаккард узор, ножки - венге
Настоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
5 790 ₽6 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 890 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Kongsberg, голубой, сплошной
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Эйфория на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
10 790 ₽12 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Эйфория на колесной основе
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех
Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
4
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
5 490 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover-18%
Новинка
11 590 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Тюльпан на металлической основе
Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Байрон велюр изумруд
Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кеми коричневый
Настоящее фото товара Стул Киви, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
4 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Киви, велюр коричневый
Настоящее фото товара Стул Киви, велюр желто-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
4 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Киви, велюр желто-зеленый
Настоящее фото товара Полукресло Огаста синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Огаста синий
Настоящее фото товара Стул Киви Грэмми, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
5 290 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Киви Грэмми, кожзам синий
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
В наличииНовинка
7 090 ₽7 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, вельвет коричневый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло Театро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Театро
Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 440 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, коричневый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 890 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Kongsberg, коричневый, сплошной
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover-3%
Новинка
4 490 ₽4 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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