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          Подстолья по материалу

          От 1 130 ₽
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          Чугунные подстолья

          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          Хит
          2 990 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье чугунное Понтэ
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ КР, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличииХит
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Понтэ КР
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ ДВ, произведённого компанией ChiedoCover-34%
          В наличии
          4 490 ₽6 750 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Понтэ ДВ
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          В наличииХит
          3 290 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье чугунное Марко
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко ДВ, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          В наличии
          3 990 ₽4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье чугунное Марко ДВ
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Порто, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          3 490 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье чугунное Порто
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Порто Круглое, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          3 490 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье чугунное Порто Круглое
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Порто 2, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          5 690 ₽6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье чугунное Порто 2
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          Алюминиевые подстолья

          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1012, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье алюминиевое 1012
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1050, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье алюминиевое 1050
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1043, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье алюминиевое 1043
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1246, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье алюминиевое 1246
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1256, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье алюминиевое 1256
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1250, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье алюминиевое 1250
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1243, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье алюминиевое 1243
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1016, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье алюминиевое 1016
          Все

          Стальные подстолья

          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье металлическое Квадро
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе, произведённого компанией ChiedoCover
          3 120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье металлическое Квадро Трапезе
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро NEW, произведённого компанией ChiedoCover
          3 870 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье металлическое Квадро NEW
          Настоящее фото товара Подстолье Круз 60 М, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Круз 60 М
          Настоящее фото товара Подстолье Круз 60, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 170 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье Круз 60
          Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80 М, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          В наличииХит
          2 430 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Альянс 80 М
          Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 250 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Альянс 80
          Все

          Подстолья из нержавеющей стали

          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1203, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье из нержавеющей стали 1203
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1258, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье из нержавеющей стали 1258
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1074, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье из нержавеющей стали 1074
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1274, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье из нержавеющей стали 1274
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1075, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье из нержавеющей стали 1075
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1275, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье из нержавеющей стали 1275
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1060, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье из нержавеющей стали 1060
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1087, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье из нержавеющей стали 1087
          Все

          Хромированные подстолья

          Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1263, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье хромированное 1263
          Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1262, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье хромированное 1262
          Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1259, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье хромированное 1259
          Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье барное хромированное 1004
          Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1204, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье барное хромированное 1204
          Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1261, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье хромированное 1261
          Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1271, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье хромированное 1271
          Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1081, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье хромированное 1081
          Все

          Деревянные подстолья

          Настоящее фото товара Подстолье Орион 2, произведённого компанией ChiedoCover
          8 370 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье Орион 2
          Настоящее фото товара Подстолье Сатурн, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Сатурн
          Настоящее фото товара Подстолье Сатурн 2, произведённого компанией ChiedoCover
          8 430 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье Сатурн 2
          Настоящее фото товара Подстолье Прага, произведённого компанией ChiedoCover
          5 030 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье Прага
          Настоящее фото товара Подстолье Прага 2, произведённого компанией ChiedoCover
          7 260 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Прага 2
          Настоящее фото товара Подстолье Париж, произведённого компанией ChiedoCover
          9 550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье Париж
          Настоящее фото товара Подстолье Париж 2, произведённого компанией ChiedoCover
          16 740 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье Париж 2
          Настоящее фото товара Подстолье Глазго, произведённого компанией ChiedoCover
          13 620 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Глазго

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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