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          Хиты в категории посуда

          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия D20, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          80 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Тарелка мелкая Идиллия D20
          Настоящее фото товара Бульонная чашка Айвори, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          330 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Бульонная чашка Айвори
          Настоящее фото товара Салатник Идиллия D22.2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          140 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Салатник Идиллия D22.2
          Настоящее фото товара Соусник Кунстверк L12.5, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Соусник Кунстверк L12.5
          Настоящее фото товара Чашка чайная Симплисити Вайт, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          310 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чашка чайная Симплисити Вайт
          Настоящее фото товара Чайник Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          530 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чайник Кунстверк
          Настоящее фото товара Тарелка мелкая Восток D26.5, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Тарелка мелкая Восток D26.5
          Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
          Настоящее фото товара Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12
          Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное узкое 470х160 мм Royal White 3, 12, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Блюдо прямоугольное узкое 470х160 мм Royal White 3, 12
          Настоящее фото товара Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
          Настоящее фото товара Кружка 235 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кружка 235 мл Royal White 6, 48
          Настоящее фото товара Кружка 355 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кружка 355 мл Royal White 6, 48
          Настоящее фото товара Масленка с крышкой 210х150 мм Royal White 1, 16, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Масленка с крышкой 210х150 мм Royal White 1, 16
          Настоящее фото товара Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144
          Настоящее фото товара Сервировочная доска 05 малая с соусником, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 050 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочная доска 05 малая с соусником
          Настоящее фото товара Доска разделочная круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 700 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Доска разделочная круглая
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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