Прихватки

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Настоящее фото товара Прихватка варежка Персик, произведённого компанией ChiedoCover
81
Оптовая цена
13

Прихватка варежка Персик

Настоящее фото товара Прихватка квадратная Персик, произведённого компанией ChiedoCover
36
Оптовая цена
14

Прихватка квадратная Персик

Настоящее фото товара Прихватка квадратная Кэтти, произведённого компанией ChiedoCover
43
Оптовая цена
12

Прихватка квадратная Кэтти

Настоящее фото товара Прихватка варежка Французский десерт, произведённого компанией ChiedoCover
79
Оптовая цена
11

Прихватка варежка Французский десерт

Настоящее фото товара Прихватка квадратная Французский десерт, произведённого компанией ChiedoCover
39
Оптовая цена
15

Прихватка квадратная Французский десерт

Настоящее фото товара Прихватка варежка Аромат лаванды, произведённого компанией ChiedoCover
79
Оптовая цена
9

Прихватка варежка Аромат лаванды

Настоящее фото товара Прихватка варежка Греческие каникулы, произведённого компанией ChiedoCover
79
Оптовая цена
11

Прихватка варежка Греческие каникулы

Настоящее фото товара Прихватка варежка Спелый барбарис, произведённого компанией ChiedoCover
79
Оптовая цена
9

Прихватка варежка Спелый барбарис

Настоящее фото товара Прихватка квадратная Аромат лаванды, произведённого компанией ChiedoCover
39
Оптовая цена
9

Прихватка квадратная Аромат лаванды

Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Прихватка квадратная Греческие каникулы, произведённого компанией ChiedoCover
39
Оптовая цена
14

Прихватка квадратная Греческие каникулы

Настоящее фото товара Прихватка квадратная Спелый барбарис, произведённого компанией ChiedoCover
39
Оптовая цена
5

Прихватка квадратная Спелый барбарис

Настоящее фото товара Прихватка квадратная Анна, произведённого компанией ChiedoCover
43
Оптовая цена
11

Прихватка квадратная Анна

Настоящее фото товара Прихватка квадратная Полевые цветы, произведённого компанией ChiedoCover
39
Оптовая цена
15

Прихватка квадратная Полевые цветы

Настоящее фото товара Прихватка квадратная Софи, произведённого компанией ChiedoCover
43
Оптовая цена
7

Прихватка квадратная Софи

Настоящее фото товара Прихватка квадратная Яблочное угощение, произведённого компанией ChiedoCover
39
Оптовая цена
5

Прихватка квадратная Яблочное угощение

Настоящее фото товара Прихватка варежка Дачный пикник, произведённого компанией ChiedoCover
79
Оптовая цена
6

Прихватка варежка Дачный пикник

Настоящее фото товара Прихватка варежка Полевые цветы, произведённого компанией ChiedoCover
79
Оптовая цена
8

Прихватка варежка Полевые цветы

Настоящее фото товара Прихватка варежка Рукодельница, произведённого компанией ChiedoCover
79
Оптовая цена
14

Прихватка варежка Рукодельница

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Настоящее фото товара Прихватка варежка Яблочное угощение, произведённого компанией ChiedoCover
79
Оптовая цена
9

Прихватка варежка Яблочное угощение

Настоящее фото товара Прихватка квадратная Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
39
Оптовая цена
9

Прихватка квадратная Аквамарин

Настоящее фото товара Прихватка варежка Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
79
Оптовая цена
8

Прихватка варежка Аквамарин

Настоящее фото товара Прихватка круглая Фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
39
Оптовая цена
11

Прихватка круглая Фуксия

Настоящее фото товара Рукавица термостойкая, силиконовая, произведённого компанией ChiedoCover
740
Оптовая цена
5

Рукавица термостойкая, силиконовая

Настоящее фото товара Рукавица термостойкая 38 см, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
15

Рукавица термостойкая 38 см

Настоящее фото товара Рукавицы термостойкие, 450C, кожа APS, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
12

Рукавицы термостойкие, 450C, кожа APS

Настоящее фото товара Рукавицы термостойкие, длинные, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
6

Рукавицы термостойкие, длинные

Настоящее фото товара Рукавицы термостойкие с пальцами, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
6

Рукавицы термостойкие с пальцами

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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