Прочая посуда

Сначала популярные
Настоящее фото товара Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
190 ₽
Оптовая цена
5
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Настоящее фото товара Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.9
Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.2
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Настоящее фото товара Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.7
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Настоящее фото товара Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.3
Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144
Настоящее фото товара Соусник Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
110 ₽
Оптовая цена
4.9
Соусник Кунстверк
Настоящее фото товара Соусник Проотель, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.6
Соусник Проотель
Настоящее фото товара Соусник Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.2
Соусник Кашуб-хел
Настоящее фото товара Соусник Кунстверк L12.5, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
190 ₽
Оптовая цена
4.2
Соусник Кунстверк L12.5
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кувшин Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
320 ₽
Оптовая цена
4.9
Кувшин Бистро
Настоящее фото товара Кувшин Брок, произведённого компанией ChiedoCover
220 ₽
Оптовая цена
4.3
Кувшин Брок
Настоящее фото товара Кувшин с крышкой Бейзик, произведённого компанией ChiedoCover
210 ₽
Оптовая цена
5
Кувшин с крышкой Бейзик
Настоящее фото товара Кувшин без крышки Флюид, произведённого компанией ChiedoCover
310 ₽
Оптовая цена
5
Кувшин без крышки Флюид
Настоящее фото товара Чайник Проотель, произведённого компанией ChiedoCover
730 ₽
Оптовая цена
4.1
Чайник Проотель
Настоящее фото товара Чайник с крышкой Аркадия, произведённого компанией ChiedoCover
830 ₽
Оптовая цена
5
Чайник с крышкой Аркадия
Настоящее фото товара Чайник Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
530 ₽
Оптовая цена
5
Чайник Кунстверк
Настоящее фото товара Чайник Афродита, произведённого компанией ChiedoCover
830 ₽
Оптовая цена
4.3
Чайник Афродита
Настоящее фото товара Кувшин 1100 мл Royal White 1, 12, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.3
Кувшин 1100 мл Royal White 1, 12
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Кувшин 600 мл Royal White 1, 12, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.1
Кувшин 600 мл Royal White 1, 12
Настоящее фото товара Кувшин - ваза 540 мл Royal White, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.5
Кувшин - ваза 540 мл Royal White
Настоящее фото товара Кувшин - ваза 900 мл Royal White 1, 12, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.4
Кувшин - ваза 900 мл Royal White 1, 12
Настоящее фото товара Масленка с крышкой 210х150 мм Royal White 1, 16, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
590 ₽
Оптовая цена
4.2
Масленка с крышкой 210х150 мм Royal White 1, 16
Настоящее фото товара Молочник 190 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.8
Молочник 190 мл Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Молочник 220 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.1
Молочник 220 мл Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Молочник 310 мл Royal White 4, 24, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.6
Молочник 310 мл Royal White 4, 24
Настоящее фото товара Молочник 50 мл Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
5
Молочник 50 мл Royal White 12, 144
Настоящее фото товара Перечница 40 мм Royal White 24, 192, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.3
Перечница 40 мм Royal White 24, 192
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Перечница 50 мл Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.4
Перечница 50 мл Royal White 12, 144
Настоящее фото товара Перечница квадратная 40 мм Royal White 24,144, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.1
Перечница квадратная 40 мм Royal White 24,144
Настоящее фото товара Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
90 ₽
Оптовая цена
4.7
Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144
Настоящее фото товара Подставка для специй Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.9
Подставка для специй Royal White 12, 144
Настоящее фото товара Салатник / Чаша суповая 280 мл без ручек Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
190 ₽
Оптовая цена
4.8
Салатник / Чаша суповая 280 мл без ручек Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Салатник / Чаша суповая 480 мл без ручек Royal White 4, 32, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.1
Салатник / Чаша суповая 480 мл без ручек Royal White 4, 32
Настоящее фото товара Салатник 120 мм (350мл) Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
5
Салатник 120 мм (350мл) Royal White 6, 36
Настоящее фото товара Салатник 140 мм (500 мл) Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.2
Салатник 140 мм (500 мл) Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Салатник 160 мм (750 мл) Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.2
Салатник 160 мм (750 мл) Royal White 6, 36
Настоящее фото товара Бульонница с ручками 400 мл Royal Sutton 4, 32, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.8
Бульонница с ручками 400 мл Royal Sutton 4, 32
Настоящее фото товара Салатник 150 мм (500 мл) Royal Sutton 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.8
Салатник 150 мм (500 мл) Royal Sutton 6, 24
Настоящее фото товара Сахарница 210 мл и Молочник 160 мл Royal Sutton 1, 48, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.4
Сахарница 210 мл и Молочник 160 мл Royal Sutton 1, 48
Настоящее фото товара Чайник 990 мл Royal Sutton 1, 18, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.8
Чайник 990 мл Royal Sutton 1, 18
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Бульонница с ручками 320 мл Royal Circle 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Бульонница с ручками 320 мл Royal Circle 6, 36
Настоящее фото товара Молочник 200 мл Royal Circle 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.3
Молочник 200 мл Royal Circle 6, 48
Настоящее фото товара Перечница Royal Circle 24, 192, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.9
Перечница Royal Circle 24, 192
Настоящее фото товара Салфетница Royal Circle 6, 96, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.9
Салфетница Royal Circle 6, 96

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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