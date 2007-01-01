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          Прочее

          От 240 ₽
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          Секции стульев

          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
          Все

          Скамьи

          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья "Лидер 8"
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья "Лидер 8", бук, каркас золото
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем
          Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 850 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Лидер 8, уличная из реек
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Сеттл белый
          Настоящее фото товара Скамья Харпин, темная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Харпин, темная
          Все

          Качели

          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, двухместная, произведённого компанией ChiedoCover
          48 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол с качелями - лофт, двухместная
          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, четырехместная, произведённого компанией ChiedoCover
          58 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол с качелями - лофт, четырехместная
          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, шестиместная, произведённого компанией ChiedoCover
          62 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол с качелями - лофт, шестиместная
          Настоящее фото товара Качели лофт садовые, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели лофт садовые
          Настоящее фото товара Качели Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
          40 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели Палермо
          Настоящее фото товара Качели Мастак Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
          34 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели Мастак Премиум
          Настоящее фото товара Качели Swing-76, произведённого компанией ChiedoCover
          39 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели Swing-76
          Настоящее фото товара Качели Сорренто, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели Сорренто
          Все

          Табуреты

          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Дежавю барный, коричневый
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Дежавю барный, черный
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Дежавю барный, белый
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Дежавю барный, серый
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-11 барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
          Все

          Шезлонги

          Настоящее фото товара Шезлонг Атлант, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шезлонг Атлант
          Настоящее фото товара Шезлонг Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Элегия
          Настоящее фото товара Шезлонг Титан белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шезлонг Титан белый
          Настоящее фото товара Шезлонг Титан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Титан бежевый
          Настоящее фото товара Шезлонг Титан темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шезлонг Титан темный
          Настоящее фото товара Шезлонг Грация светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Грация светлый
          Настоящее фото товара Шезлонг Грация темный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шезлонг Грация темный
          Настоящее фото товара Шезлонг Рио Люкс темный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Рио Люкс темный
          Все

          Ремкомплекты

          Настоящее фото товара Каркас стула стальной, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Каркас стула стальной, серебряный
          Настоящее фото товара Каркас стула стальной, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Каркас стула стальной, золотой
          Настоящее фото товара Ремкомплект - комплект сидение и спинка, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ремкомплект - комплект сидение и спинка
          Настоящее фото товара Чехол 43, съемная обивка для стула, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 43, съемная обивка для стула
          Настоящее фото товара Каркас для стула С1, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Каркас для стула С1
          Настоящее фото товара Каркас для стула С2, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Каркас для стула С2
          Настоящее фото товара Каркас для стула С3, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Каркас для стула С3
          Настоящее фото товара Каркас для стула С4, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Каркас для стула С4
          Все

          Гнутоклееные детали

          Настоящее фото товара Гнуто клей Ares, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Гнуто клей Ares
          Настоящее фото товара Гнуто клей Arnus, произведённого компанией ChiedoCover
          730 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Гнуто клей Arnus
          Настоящее фото товара Гнуто клей Class, произведённого компанией ChiedoCover
          700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Гнуто клей Class
          Настоящее фото товара Гнуто клей Crea, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Гнуто клей Crea
          Настоящее фото товара Гнуто клей Gold, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Гнуто клей Gold
          Настоящее фото товара Гнуто клей Dante, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Гнуто клей Dante
          Настоящее фото товара Гнуто клей Helen, произведённого компанией ChiedoCover
          760 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Гнуто клей Helen
          Настоящее фото товара Гнуто клей Juliet 12 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          650 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Гнуто клей Juliet 12 мм

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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