Сервировка стола

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Сервировочные доски

Настоящее фото товара Доска разделочная с каналом для сока, произведённого компанией ChiedoCover
1 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Доска разделочная с каналом для сока
Настоящее фото товара Сервировочная доска 01, произведённого компанией ChiedoCover
1 200 ₽
Оптовая цена
4.3
Сервировочная доска 01
Настоящее фото товара Сервировочная доска 02, произведённого компанией ChiedoCover
1 200 ₽
Оптовая цена
4.3
Сервировочная доска 02
Настоящее фото товара Сервировочная доска 03, произведённого компанией ChiedoCover
900 ₽
Оптовая цена
4.5
Сервировочная доска 03
Настоящее фото товара Сервировочная доска 04 малая с углублением , произведённого компанией ChiedoCover
1 800 ₽
Оптовая цена
4.5
Сервировочная доска 04 малая с углублением
Настоящее фото товара Сервировочная доска 05 малая с соусником, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Сервировочная доска 05 малая с соусником
Настоящее фото товара Сервировочная доска 06 малая, произведённого компанией ChiedoCover
1 600 ₽
Оптовая цена
4.8
Сервировочная доска 06 малая
Настоящее фото товара Сервировочная доска 07, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Сервировочная доска 07
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Разделочные доски

Настоящее фото товара Разделочная доска торцевая из дуба Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Разделочная доска торцевая из дуба Квадро
Настоящее фото товара Разделочная доска торцевая из бука Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.7
Разделочная доска торцевая из бука Квадро
Настоящее фото товара Разделочная доска торцевая из дуба Минго, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Разделочная доска торцевая из дуба Минго
Настоящее фото товара Разделочная доска торцевая Минго, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Разделочная доска торцевая Минго

Какой текстиль идеально Вам подойдет?

Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

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Тарелки

Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
490 ₽
Оптовая цена
4.1
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.2
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Настоящее фото товара Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.2
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Настоящее фото товара Блюдо 330 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.6
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Настоящее фото товара Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.9
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.9
Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16
Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8
Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
5
Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
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Чашки

Настоящее фото товара Бульонная чашка Айвори, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
330 ₽
Оптовая цена
4.2
Бульонная чашка Айвори
Настоящее фото товара Бульонная чашка Мелодия, произведённого компанией ChiedoCover
410 ₽
Оптовая цена
4.2
Бульонная чашка Мелодия
Настоящее фото товара Бульонная чашка с крышкой Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
610 ₽
Оптовая цена
4.4
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Настоящее фото товара Бульонная чашка D11.7, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.9
Бульонная чашка D11.7
Настоящее фото товара Чашка чайная Симплисити Вайт, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
310 ₽
Оптовая цена
4.9
Чашка чайная Симплисити Вайт
Настоящее фото товара Чашка чайная Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Чашка чайная Кунстверк
Настоящее фото товара Бульонная чашка Коллаж D10, произведённого компанией ChiedoCover
160 ₽
Оптовая цена
4.3
Бульонная чашка Коллаж D10
Настоящее фото товара Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
190 ₽
Оптовая цена
4.5
Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48
Все

Прочая посуда

Настоящее фото товара Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
190 ₽
Оптовая цена
5
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Настоящее фото товара Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.9
Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.2
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Настоящее фото товара Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.7
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Настоящее фото товара Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.3
Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144
Настоящее фото товара Соусник Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
110 ₽
Оптовая цена
4.9
Соусник Кунстверк
Настоящее фото товара Соусник Проотель, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.6
Соусник Проотель
Настоящее фото товара Соусник Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.2
Соусник Кашуб-хел
Все

Кружки

Настоящее фото товара Кружка Ресторан, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.1
Кружка Ресторан
Настоящее фото товара Кружка Афродита, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.3
Кружка Афродита
Настоящее фото товара Кружка 230 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кружка 230 мл Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Кружка 235 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кружка 235 мл Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Кружка 284 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кружка 284 мл Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Кружка 310 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.8
Кружка 310 мл Royal White 6, 48
Настоящее фото товара Кружка 330 мл Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кружка 330 мл Royal White 6, 36
Настоящее фото товара Кружка 340 мл Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.8
Кружка 340 мл Royal White 6, 36

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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