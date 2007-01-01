Стеновые панели из дерева

Сначала популярные
Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Настоящее фото товара Ромб под углом, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Ромб под углом, ясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, береза, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
720 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Шалле, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен, произведённого компанией ChiedoCover
1 610 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
710 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива, произведённого компанией ChiedoCover
630 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан, произведённого компанией ChiedoCover
1 040 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Викинг, ясень
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, олива, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновая панель Викинг, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, полисандр, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеновая панель Викинг, полисандр
Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, состаренная береза, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Викинг, состаренная береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, береза старый замок, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Викинг, береза старый замок
Настоящее фото товара Стеновая панель Геометрик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
1 450 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Геометрик, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Геометрик, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Геометрик, ясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Геометрик, забрано, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеновая панель Геометрик, забрано
Настоящее фото товара Стеновая панель Колотая, береза, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Колотая, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Колотая, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Колотая, сапели
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Настоящее фото товара Стеновая панель Браш, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
850 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Браш, дуб
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, береза, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновая панель Эксклюзив, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, тобакко, произведённого компанией ChiedoCover
720 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Эксклюзив, тобакко
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, олива, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеновая панель Эксклюзив, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
650 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Дублин, дуб
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, береза, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Дублин, береза
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, кернер, береза, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Дублин, кернер, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, орех американский, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, зебрано, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
600 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеновая панель Экзотик, ясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
840 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновая панель Экзотик, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеновая панель Вулкано, сосна
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, береза, произведённого компанией ChiedoCover
760 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновая панель Вулкано, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, береза тонированная, произведённого компанией ChiedoCover
820 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, термоясень, произведённого компанией ChiedoCover
1 010 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко, произведённого компанией ChiedoCover
860 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, береза состаренная, произведённого компанией ChiedoCover
760 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Сакура, береза состаренная
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик
Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт темный микс, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Лофт темный микс
Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт светлый микс, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Лофт светлый микс

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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