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          Столы по материалу

          От 190 ₽
          Все

          Столы на металлокаркасе

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 4
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5
          Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 6
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 10
          Все

          Столы из ЛДСП

          Настоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Письменный стол Уно орех
          Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Письменный стол Милан
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Уно венге
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Письменный стол Уно белый
          Настоящее фото товара Письменный стол Моултри, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Письменный стол Моултри
          Настоящее фото товара Письменный стол Моффет, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Письменный стол Моффет
          Настоящее фото товара Письменный стол Моултри альпийский дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Моултри альпийский дуб
          Настоящее фото товара Письменный стол Моултри белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Моултри белый шагрень
          Все

          Столы из ротанга

          Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол уличный Агиос
          Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол уличный Океан
          Настоящее фото товара Стол уличный Ялта, произведённого компанией ChiedoCover
          12 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол уличный Ялта
          Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол уличный Севу
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-2, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект уличной мебели Штайн-2
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-3, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комплект уличной мебели Штайн-3
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-2, произведённого компанией ChiedoCover
          25 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект уличной мебели Кемер-2
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект уличной мебели Кемер
          Все

          Пластиковые столы

          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Виктория 120 белый
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной Виктория 120 зеленый
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Виктория 120
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          4 490 ₽5 850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Виктория 150
          Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          5 290 ₽6 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Складной стол Виктория 180
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 200, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол складной Виктория 200
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 120, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол складной Хавьер 120
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 150, произведённого компанией ChiedoCover
          13 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Хавьер 150
          Все

          Деревянные столы

          Настоящее фото товара Стол Лиссабон квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лиссабон квадратный
          Настоящее фото товара Стол Лиссабон 120, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лиссабон 120
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Сарагоса темный длинный
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Сарагоса темный квадрат
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Сарагоса светлый длинный
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Сарагоса светлый квадрат
          Настоящее фото товара Стол Салерно 120 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Салерно 120 светлый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 90 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Салерно 90 светлый
          Все

          Слэбы

          Настоящее фото товара Стол Каньон, произведённого компанией ChiedoCover
          47 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Каньон
          Настоящее фото товара Стол Река, произведённого компанией ChiedoCover
          44 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Река
          Настоящее фото товара Стол Live Edge, произведённого компанией ChiedoCover
          37 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Live Edge
          Настоящее фото товара Стол River, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол River
          Настоящее фото товара Стол River Low, произведённого компанией ChiedoCover
          43 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол River Low
          Настоящее фото товара Стол Plank, произведённого компанией ChiedoCover
          48 950 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Plank
          Настоящее фото товара Стол Round Bred, произведённого компанией ChiedoCover
          25 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Round Bred
          Настоящее фото товара Стол Resin Bred, произведённого компанией ChiedoCover
          42 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Resin Bred

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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