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          Столы по расположению

          От 890 ₽
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          Столы для кейтеринга

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 4
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5
          Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 6
          Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 7
          Все

          Банкетные столы

          Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 10
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 10 с передней стенкой
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 11
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11, сегмент, произведённого компанией ChiedoCover
          4 330 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 11, сегмент
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11,четверть круга, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 11,четверть круга
          Настоящее фото товара Стол Лидер 12, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 12
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 1 с подставкой для ног
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, кромка ПВХ
          Все

          Уличные столы

          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 4, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол Лидер 13, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 13, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
          Все

          Столы для фуд-кортов

          Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол деревянный Гренада
          Настоящее фото товара Стол Мадрид-1, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Мадрид-1
          Настоящее фото товара Стол Валенсия круглый D70 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Валенсия круглый D70 высокий
          Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Порту квадратный
          Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Модена 129 черный
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Салерно 55 белый
          Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Равенна квадратный
          Настоящее фото товара Стол Валенсия 70 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Валенсия 70 высокий
          Все

          Столы для кафе

          Настоящее фото товара Стол Аргей HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Аргей HPL
          Настоящее фото товара Стол Фрикам HPL, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          6 490 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Фрикам HPL
          Настоящее фото товара Стол Санлис HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Санлис HPL
          Настоящее фото товара Стол Руан HPL, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          8 490 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Руан HPL
          Настоящее фото товара Стол Каре HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Каре HPL
          Настоящее фото товара Столик Динго HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик Динго HPL
          Настоящее фото товара Стол Арп HPL, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          6 490 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Арп HPL
          Настоящее фото товара Стол Пескара HPL, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          6 490 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Пескара HPL
          Все

          Столы для конференц зала

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1, столешница МДФ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 1, кромка ПВХ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 2, белый
          Настоящее фото товара Стол обеденный VARDI, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный VARDI
          Все

          Столы для офиса

          Настоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Письменный стол Уно орех
          Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Письменный стол Милан
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Уно венге
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Письменный стол Уно белый
          Настоящее фото товара Стол Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лондон
          Настоящее фото товара Стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Алекс
          Настоящее фото товара Стол Мадрид-2, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Мадрид-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Все

          Барные столы

          Настоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барный стол Леморей
          Настоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стол Четвинд
          Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стол Хайткросс
          Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стол Уэмбли
          Настоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стол Норали
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барная стойка Дезмонд Х черная
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барная стойка Дезмонд Х белая
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
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          Медицинские столы

          Настоящее фото товара Стол складной для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол складной для забора крови
          Настоящее фото товара Стол надкроватный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол надкроватный
          Настоящее фото товара Стол процедурный для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол процедурный для забора крови
          Настоящее фото товара Столик манипуляционный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столик манипуляционный
          Настоящее фото товара Стол инструментальный двухполочный, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол инструментальный двухполочный
          Настоящее фото товара Стол ветеринарный универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол ветеринарный универсальный
          Настоящее фото товара Стол Боброва, произведённого компанией ChiedoCover
          15 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Боброва
          Настоящее фото товара Стол палатный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол палатный
          Все

          Кухонные столы

          Настоящее фото товара Обеденный стол Элвис, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Элвис
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли-С, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Чарли-С
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли М, произведённого компанией ChiedoCover
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденный стол Чарли М
          Настоящее фото товара Обеденный стол Иван, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Иван
          Настоящее фото товара Обеденный стол Иван Д, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Иван Д
          Настоящее фото товара Обеденный стол Джонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Джонни
          Настоящее фото товара Обеденный стол Нико, произведённого компанией ChiedoCover
          18 500 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Нико
          Настоящее фото товара Обеденный стол Винни нераздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Винни нераздвижной

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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