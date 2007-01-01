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          Столы Лофт

          Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-1
          Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          8 190 ₽9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лофт-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 590 ₽9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лофт-5
          Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-4
          Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-6%
          7 590 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-3
          Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лофт-6
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Настоящее фото товара Стол Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          13 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лофт-8
          Все

          Столы Eames

          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Eames DSW, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Frank
          Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          9 990 ₽11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Oslo, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Oslo, квадратный
          Настоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames DST, круглый
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Eames DSW, круглый, D 100см
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Eames DSW, круглый, D 80см
          Настоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Oslo, круглый
          Все

          Коктейльные столы

          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 9, белый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 12, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 12
          Настоящее фото товара Стол барный Tolix Wood Dark, произведённого компанией ChiedoCover
          9 499 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол барный Tolix Wood Dark
          Настоящее фото товара Стол Валенсия 70 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Валенсия 70 высокий
          Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол уличный Бистро
          Настоящее фото товара Стол уличный 1201DP, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол уличный 1201DP
          Настоящее фото товара Стол Валенсия круглый D70 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Валенсия круглый D70 высокий
          Все

          Складные столы

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 4
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5
          Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 6
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 10
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 10 с передней стенкой
          Все

          Раздвижные столы

          Настоящее фото товара Обеденный стол Джонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Джонни
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли-С, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Чарли-С
          Настоящее фото товара Обеденный стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол Алекс
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли М, произведённого компанией ChiedoCover
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденный стол Чарли М
          Настоящее фото товара Обеденный стол Аватар, произведённого компанией ChiedoCover
          17 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Аватар
          Настоящее фото товара Обеденный стол Элвис, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Элвис
          Настоящее фото товара Обеденный стол Нико, произведённого компанией ChiedoCover
          18 500 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Нико
          Настоящее фото товара Обеденный стол Нико В, произведённого компанией ChiedoCover
          21 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Нико В
          Все

          Столы на колесиках

          Настоящее фото товара Стол складной Plansh, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
          6 070 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной Plansh, на колесиках
          Настоящее фото товара Стол Лофт 15, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт 15
          Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт 16
          Настоящее фото товара Стол Old Round Crosstripe, произведённого компанией ChiedoCover
          27 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Old Round Crosstripe
          Настоящее фото товара Стол письменный Industrial на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
          49 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол письменный Industrial на колесиках
          Настоящее фото товара Стол для общественного питания, Рум 8, произведённого компанией ChiedoCover
          67 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол для общественного питания, Рум 8
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Миком, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Миком
          Настоящее фото товара Передвижной столик из бамбука Зеллер, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Передвижной столик из бамбука Зеллер
          Все

          Журнальные столики

          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          17 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
          Настоящее фото товара Стол Glasses, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Glasses
          Настоящее фото товара Стол Mount со стеклянной столешницей , произведённого компанией ChiedoCover
          46 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Mount со стеклянной столешницей
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          20 290 ₽25 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          24 690 ₽30 799 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
          Настоящее фото товара Журнальный столик Хименес, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Журнальный столик Хименес
          Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          13 190 ₽16 499 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
          Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          10 590 ₽13 199 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
          Все

          Соединенные столы

          Настоящее фото товара Стол Minos, произведённого компанией ChiedoCover
          131 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Minos
          Настоящее фото товара Стол Woodstock, произведённого компанией ChiedoCover
          290 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Woodstock
          Настоящее фото товара Стол Togo, произведённого компанией ChiedoCover
          34 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Togo
          Настоящее фото товара Стол Surface, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Surface
          Настоящее фото товара Стол Space, произведённого компанией ChiedoCover
          111 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Space
          Настоящее фото товара Стол Plano convex, произведённого компанией ChiedoCover
          204 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Plano convex
          Настоящее фото товара Стол Plano, произведённого компанией ChiedoCover
          145 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Plano
          Настоящее фото товара Стол More, произведённого компанией ChiedoCover
          95 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол More
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          Консоли

          Настоящее фото товара Стол Консоль Инсигния, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Консоль Инсигния
          Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Консоль Арт Деко серебро
          Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          29 090 ₽36 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Консоль Арт Деко розовое золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          18 490 ₽23 099 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          20 290 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          24 690 ₽30 799 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          21 190 ₽26 399 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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