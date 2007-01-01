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          Новинки в категории столы

          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Обеденный стол Джонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Джонни
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли-С, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Чарли-С
          Настоящее фото товара Обеденный стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол Алекс
          Настоящее фото товара Обеденный стол Винни нераздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Винни нераздвижной
          Настоящее фото товара Комплект Rosario balcony set, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект Rosario balcony set
          Настоящее фото товара Комплект Delano Set, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект Delano Set
          Настоящее фото товара Стол Лидер 13, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 13, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Новинка
          2 990 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-9
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Настоящее фото товара Стол Киль карагач, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          51 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Киль карагач
          Настоящее фото товара Стол Темза ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          80 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Темза ясень
          Настоящее фото товара Стол Киль ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          46 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Киль ясень
          Настоящее фото товара Стол Темза карагач, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          84 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Темза карагач
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Миком, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Миком
          Настоящее фото товара Передвижной столик из бамбука Зеллер, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Передвижной столик из бамбука Зеллер
          Настоящее фото товара Столик Лейден, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 820 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик Лейден
          Настоящее фото товара Стол Лофт 17, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лофт 17
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          8 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Палермо
          Настоящее фото товара Стол Палермо квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Палермо квадратный
          Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          7 390 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Освальд, 120х80
          Настоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80, стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
          Новинка
          6 990 ₽10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол круглый EAMES DSW D80, стеклянный

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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