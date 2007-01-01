+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Стулья по расположению

          От 290 ₽
          Все

          Банкетные стулья

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хит 20мм - золото, красная корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
          Все

          Уличные стулья

          Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 690 ₽2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул уличный Фотон
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, светлый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, светлый
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стул уличный Анри, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 190 ₽1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул уличный Анри
          Настоящее фото товара Кресло Астралис, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          3 790 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Астралис
          Настоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло алюминиевое Alvdalen
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, темный
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул алюминиевый Бистро - черный
          Все

          Стулья для кафе

          Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гаага синий
          Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага красный
          Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гаага коричневый
          Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Амьен фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Амьен серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Амьен серый
          Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кеми коричневый
          Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Киви Диамант, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Киви, велюр темно-коричневый
          Все

          Стулья для фуд-кортов

          Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          В наличииХит
          1 490 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Белый
          Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-43%
          1 890 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames Черный
          Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Хит
          1 790 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Коричневый
          Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Красный
          Настоящее фото товара Стул Azhur корал, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Azhur корал
          Настоящее фото товара Стул Azhur синий, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Azhur синий
          Настоящее фото товара Стул Azhur белый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Azhur белый
          Настоящее фото товара Стул Azhur серый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Azhur серый
          Все

          Барные стулья

          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood полубарный серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Оранжевый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 099 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Оранжевый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix барный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix барный Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Wood барный Белый матовый
          Все

          Офисные стулья

          Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Стандарт
          Настоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Стандарт, кожзам
          Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Изо
          Настоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо PL
          Настоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Изо Net
          Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Изо Хром
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Изо Бюрократ Вики
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики хром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Бюрократ Вики хром

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют