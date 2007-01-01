В наличии 31 шт.

Стул Кантри, без подушки

В наличии 91 шт.

В наличии 62 шт.

Стул Венский, цвет по RAL

В наличии 100 шт.

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул-кресло Венское Классик, без подушки

Стул Венеция, без подушки

Стул-кресло Кантри, без подушки

Табурет венский Бистро на металлокаркасе

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