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          Новинки в категории стулья

          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул барный Mars серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Mars серый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
          Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Киви Диамант, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Ким
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 080 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Тюльпан, вельвет коричневый
          Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Беннет
          Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Секция Театральная из 2х стульев
          Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага красный
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          Новинка
          3 490 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки
          Настоящее фото товара Стул Гранд, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          Новинка
          16 490 ₽21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гранд, розовый вельвет
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Киви, велюр темно-коричневый
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Bonus, черное, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          Новинка
          6 990 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло офисное TopChairs Bonus, черное
          Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Бонни
          Настоящее фото товара Кресло Форд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Форд
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 570 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Наполеон патина, с оливковой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Наполеон патина, с оливковой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Альбан Капитоне
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Дортмунд
          Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Джеймс
          Настоящее фото товара Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам
          Настоящее фото товара Скамья Delano 2 seater bench, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Delano 2 seater bench
          Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 940 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Шарри
          Настоящее фото товара Стул Кьявари детский шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари детский шампань, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover-41%
          Новинка
          2 790 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Морган, пластиковый, белый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
          Настоящее фото товара Скамья Нидхам, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          23 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья Нидхам
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Скамейка Парабола, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          30 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамейка Парабола
          Настоящее фото товара Скамейка Афина Уни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скамейка Афина Уни
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Kongsberg изумруд
          Настоящее фото товара Стул Корк, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Корк
          Настоящее фото товара Стул Кьявари мягкий, дерево шампань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари мягкий, дерево шампань, черный
          Настоящее фото товара Складной стул Кьявари шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Складной стул Кьявари шампань, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Дрезден, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          Новинка
          3 190 ₽3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Дрезден
          Настоящее фото товара Стул Анси, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          Новинка
          3 090 ₽3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Анси
          Настоящее фото товара Стул Баден, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          3 690 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Баден
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул складной Юта, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, белый, с подушкой, патина черная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кроссбэк, белый, с подушкой, патина черная
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 030 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Кресло Театро, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Театро
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк металлический, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 380 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кроссбэк металлический, белый, черный
          Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 320 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Гаага Диамант
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

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