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          Мягкие стулья

          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Киви, велюр темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Киви, велюр коричневый
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Киви, велюр серо-розовый
          Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Киви Диамант, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага красный
          Настоящее фото товара Стул Амьен серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Амьен серый
          Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кеми коричневый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Kongsberg изумруд
          Все

          Стулья Лофт

          Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          В наличииХит
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-1
          Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Лофт-5
          Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          2 290 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-3
          Настоящее фото товара Стул Лофт Брюгге, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт Брюгге
          Настоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-2
          Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 990 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-4
          Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-6
          Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-7
          Все

          Прозрачные стулья

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          3 890 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames Прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
          Все

          Складные стулья

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Форест Гамп 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Форест Гамп 20мм
          Настоящее фото товара Стул Форест 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Форест 20мм
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул складной Торни, без покраски
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул складной Торни, белый
          Все

          Стулья с пюпитром

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 060 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 25мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Дания 25мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 910 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Era T с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Стандарт с пюпитром
          Все

          Стулья с подлокотниками

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Патрик 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 700 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Азия 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          2 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 930 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
          Все

          Стулья с перфорацией

          Настоящее фото товара Стул с перфорацией, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул с перфорацией
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный синий, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул с перфорацией S-образный синий
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул с перфорацией S-образный белый
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул с перфорацией S-образный черный
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 2х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 2х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 3х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 180 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция перфорированная 3х местная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 4х местная, сварная
          Все

          Детские стулья

          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, белый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames Мини детский, желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, голубой
          Настоящее фото товара Стул Хит Детский, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          В наличии
          990 ₽1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит Детский
          Настоящее фото товара Стул детский Kinder S, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул детский Kinder S, деревянный
          Настоящее фото товара Стул детский Kinder M, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул детский Kinder M, деревянный
          Настоящее фото товара Стул детский Kinder L, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул детский Kinder L, деревянный
          Настоящее фото товара Столик детский Kinder, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столик детский Kinder, деревянный

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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